Банан против кошки: странная реакция пушистиков

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки боятся бананов: неожиданные объяснения

В интернете можно найти множество видеороликов, где кошки пугаются бананов. Но почему этот тропический фрукт вызывает такую странную реакцию у пушистых питомцев? Эксперты предлагают несколько объяснений.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

1. Банан напоминает змею

Кошки, будучи инстинктивными охотниками, могут воспринимать продолговатую форму жёлтого банана как змею или другое потенциально опасное существо. Этот инстинкт самосохранения мог передаться им от диких предков.

2. Неожиданное появление

Если банан внезапно оказывается рядом с кошкой, например, когда она спокойно ест, это может её напугать. Во время еды питомцы расслаблены, и любое неожиданное изменение в их окружении активирует защитный "старт-рефлекс", заставляя убегать.

3. Запах банана

Некоторых кошек может отталкивать или пугать необычный запах, который исходит от банана. Обоняние у кошек значительно сильнее, чем у человека, поэтому ароматы, которые нам кажутся приятными, для них могут быть резкими и неприятными.

Совет для владельцев

Не стоит использовать бананы, чтобы намеренно пугать своих кошек ради забавных видео. Это создаёт стрессовую ситуацию для животного и может негативно сказаться на его эмоциональном состоянии. Уважайте чувства своих питомцев.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



