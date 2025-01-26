Исследование: как животные влияют на здоровье человека

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследование: как питомцы помогают справляться с болью

Новый взгляд на роль домашних животных в терапии предлагает исследование, опубликованное в журнале PLOS One. Учёные утверждают, что всего 10 минут общения с собакой могут значительно снизить уровень боли у человека.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящий щенок

Как проводилось исследование

В эксперименте участвовали более 200 пациентов отделения неотложной помощи. Их попросили оценить уровень боли по шкале от 1 до 10. Затем одна группа не предпринимала никаких действий для устранения дискомфорта, а другая получила 10 минут общения с собакой-терапевтом. После этого участники снова оценивали уровень боли.

Результаты показали, что пациенты, контактировавшие с собаками, ощутили значительное снижение боли.

Почему это работает

Ведущий автор исследования и профессор Университета Саскачевана, Коллин Делл, подчёркивает, что питомцы оказывают позитивное влияние на здоровье:

Поднимают настроение.

Формируют распорядок дня.

Создают уникальную эмоциональную связь.

По словам доцента кафедры психологии в том же университете, Мишель Ганьон, боль — это не только физическое, но и социальное переживание. Позитивные эмоции от общения с питомцем помогают снизить тревожность, депрессию и лучше справляться с болезненными ощущениями.

Опыт владельцев животных

Многие владельцы домашних животных подтверждают выводы учёных. Эрин Беквелл, страдающая артритом и аутоиммунными заболеваниями, рассказала, что её кокер-спаниель Рейли помогает ей справляться с хронической болью. "Она всегда рядом, даже если не может быть у меня на коленях, — делится Эрин. — Её поддержка позволяет мне меньше паниковать и лучше контролировать ситуацию".

Будущее собак в терапии

Джессика Чубак, старший исследователь из научно-исследовательского института здравоохранения, считает, что роль собак в медицинской терапии ещё недостаточно изучена. "Результаты многообещающие, но нам предстоит узнать ещё больше о том, как животные могут улучшать качество жизни пациентов", — заключает она.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



