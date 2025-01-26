Исследование: как животные влияют на здоровье человека

Новый взгляд на роль домашних животных в терапии предлагает исследование, опубликованное в журнале PLOS One. Учёные утверждают, что всего 10 минут общения с собакой могут значительно снизить уровень боли у человека.
Как проводилось исследование
В эксперименте участвовали более 200 пациентов отделения неотложной помощи. Их попросили оценить уровень боли по шкале от 1 до 10. Затем одна группа не предпринимала никаких действий для устранения дискомфорта, а другая получила 10 минут общения с собакой-терапевтом. После этого участники снова оценивали уровень боли.
Результаты показали, что пациенты, контактировавшие с собаками, ощутили значительное снижение боли.
Почему это работает
Ведущий автор исследования и профессор Университета Саскачевана, Коллин Делл, подчёркивает, что питомцы оказывают позитивное влияние на здоровье:
По словам доцента кафедры психологии в том же университете, Мишель Ганьон, боль — это не только физическое, но и социальное переживание. Позитивные эмоции от общения с питомцем помогают снизить тревожность, депрессию и лучше справляться с болезненными ощущениями.
Опыт владельцев животных
Многие владельцы домашних животных подтверждают выводы учёных. Эрин Беквелл, страдающая артритом и аутоиммунными заболеваниями, рассказала, что её кокер-спаниель Рейли помогает ей справляться с хронической болью. "Она всегда рядом, даже если не может быть у меня на коленях, — делится Эрин. — Её поддержка позволяет мне меньше паниковать и лучше контролировать ситуацию".
Будущее собак в терапии
Джессика Чубак, старший исследователь из научно-исследовательского института здравоохранения, считает, что роль собак в медицинской терапии ещё недостаточно изучена. "Результаты многообещающие, но нам предстоит узнать ещё больше о том, как животные могут улучшать качество жизни пациентов", — заключает она.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.