Самая маленькая кошка в мире: древняя находка, которая удивляет

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Самые маленькие кошки в мире: древняя находка, которая удивляет

Кошка размером с ладонь — звучит невероятно, но такие животные действительно существовали. Учёные обнаружили останки древнейшей миниатюрной кошки, получившей название Prionailurus kurteni.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Что известно о крошечной кошке

Размер этой необычной кошки составлял всего 35-50 сантиметров. Найденный фрагмент челюсти позволил определить, что этот вид вымер около 30 000 лет назад. Останки были обнаружены в пещере Хуалундун в Китае.

Даже самые маленькие современные кошки, такие как черноногая или цейлонская кошка, превосходят древнего представителя семейства кошачьих по размерам.

Как жили эти миниатюрные кошки

Исследователи предполагают, что Prionailurus kurteni могла контактировать с людьми, жившими в пещере Хуалундун. Остатки пищи, оставленные древними людьми, привлекали грызунов, за которыми, в свою очередь, следовали эти крошечные охотники.

Интересно, что на костях миниатюрных кошек не было обнаружено следов обработки. Это может свидетельствовать о том, что люди относились к этим животным с симпатией, возможно, даже пробовали их приручить.

Если Prionailurus kurteni обладала дружелюбным характером, то вполне могла стать первым видом кошек, с которыми люди взаимодействовали как с питомцами.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



