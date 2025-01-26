Самая маленькая кошка в мире: древняя находка, которая удивляет

Кошка размером с ладонь — звучит невероятно, но такие животные действительно существовали. Учёные обнаружили останки древнейшей миниатюрной кошки, получившей название Prionailurus kurteni.
Что известно о крошечной кошке
Размер этой необычной кошки составлял всего 35-50 сантиметров. Найденный фрагмент челюсти позволил определить, что этот вид вымер около 30 000 лет назад. Останки были обнаружены в пещере Хуалундун в Китае.
Даже самые маленькие современные кошки, такие как черноногая или цейлонская кошка, превосходят древнего представителя семейства кошачьих по размерам.
Как жили эти миниатюрные кошки
Исследователи предполагают, что Prionailurus kurteni могла контактировать с людьми, жившими в пещере Хуалундун. Остатки пищи, оставленные древними людьми, привлекали грызунов, за которыми, в свою очередь, следовали эти крошечные охотники.
Интересно, что на костях миниатюрных кошек не было обнаружено следов обработки. Это может свидетельствовать о том, что люди относились к этим животным с симпатией, возможно, даже пробовали их приручить.
Если Prionailurus kurteni обладала дружелюбным характером, то вполне могла стать первым видом кошек, с которыми люди взаимодействовали как с питомцами.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.