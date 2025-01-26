Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять расхожих мифов о косметике, которые не соответствуют действительности
Пять ошибок в интерьере, которые портят ваш уют
Скарлетт Йоханссон предостерегла 10-летнюю дочь от распространённой ошибки в отношениях с парнями
Айжулдыз Адайбекова выбрала 101 розу в качестве махра на никахе
Какие удобрения подходят для картофеля?
Электромобили больше не уступают бензиновым: вот сколько они служат
Офтальмолог предупредил об опасности пробок от шампанского
Женщина с самыми крепкими бёдрами в мире: как турчанка побила рекорд по уничтожению арбузов?
Исследование, которое может изменить судьбу миллионов

Самая маленькая кошка в мире: древняя находка, которая удивляет

1:31
Зоосфера

Самые маленькие кошки в мире: древняя находка, которая удивляет

Кошка размером с ладонь — звучит невероятно, но такие животные действительно существовали. Учёные обнаружили останки древнейшей миниатюрной кошки, получившей название Prionailurus kurteni.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Что известно о крошечной кошке

Размер этой необычной кошки составлял всего 35-50 сантиметров. Найденный фрагмент челюсти позволил определить, что этот вид вымер около 30 000 лет назад. Останки были обнаружены в пещере Хуалундун в Китае.

Даже самые маленькие современные кошки, такие как черноногая или цейлонская кошка, превосходят древнего представителя семейства кошачьих по размерам.

Как жили эти миниатюрные кошки

Исследователи предполагают, что Prionailurus kurteni могла контактировать с людьми, жившими в пещере Хуалундун. Остатки пищи, оставленные древними людьми, привлекали грызунов, за которыми, в свою очередь, следовали эти крошечные охотники.

Интересно, что на костях миниатюрных кошек не было обнаружено следов обработки. Это может свидетельствовать о том, что люди относились к этим животным с симпатией, возможно, даже пробовали их приручить.

Если Prionailurus kurteni обладала дружелюбным характером, то вполне могла стать первым видом кошек, с которыми люди взаимодействовали как с питомцами.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Могут ли кошачьи паразиты заразить человека: объясняем, как защититься
Домашние животные
Могут ли кошачьи паразиты заразить человека: объясняем, как защититься
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Еда и рецепты
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Последние материалы
Электромобили больше не уступают бензиновым: вот сколько они служат
Офтальмолог предупредил об опасности пробок от шампанского
Исследование, которое может изменить судьбу миллионов
Женщина с самыми крепкими бёдрами в мире: как турчанка побила рекорд по уничтожению арбузов?
Самая маленькая кошка в мире: древняя находка, которая удивляет
Домашний дезодорант: эффективное и натуральное решение проблемы потоотделения
59% американцев не могут покрыть непредвиденные расходы — отчёт Bankrate
Шикарные блины без молока: простой заменитель сделает их мягкими и вкусными
Нетуристическое место Рима — сюда ходят только жители города
Как обычная соль спасает от засоров: простые рецепты для дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.