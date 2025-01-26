Почему кошки так любят подоконники

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки любят сидеть у окна: удивительные причины

Кошка, проводящая время у окна, — привычная картина для многих владельцев. Однако причина такого поведения далеко не ограничивается простым любопытством. Эксперты объяснили, почему домашним питомцам так важно иметь доступ к подоконнику.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Основные причины

Звуки окружающего мира.

Кошка, даже живя дома, остаётся охотником по природе. Любой звук, доносящийся с улицы, будь то пение птиц или шум машин, привлекает её внимание. Чувство безопасности.

Кошки воспринимают квартиру как свою территорию, которую нужно защищать. Сидя у окна, животное оценивает возможные угрозы и чувствует себя в безопасности. Солнечные лучи.

Погреться на солнце — одно из любимых занятий кошек. Подоконник часто становится идеальным местом, где можно совместить приятное с полезным: насладиться теплом и понаблюдать за внешним миром. Скука.

Когда хозяин отсутствует, окно становится для кошки своего рода «телевизором», позволяя развлечься и скрасить время в одиночестве.

Советы для владельцев

Учитывайте эту привычку вашего питомца, особенно в сезон выращивания рассады на подоконниках. Оставьте кошке небольшой уголок, чтобы она могла комфортно сидеть у окна, не повредив растения.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



