Как укрепить контакт с собакой через правильные поглаживания

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно гладить собаку и избежать ошибок

Многие люди, увидев собаку, особенно чужую, стремятся погладить её. Однако неправильный подход может испугать животное и даже спровоцировать агрессию. Кинологи поделились рекомендациями, как правильно контактировать с собакой, чтобы она чувствовала себя комфортно.

Фото: https://www.freepik.com Рыжая собака

Где нельзя гладить собаку

Эксперты настоятельно рекомендуют избегать следующих мест:

Голова (между ушами) . Это одна из самых уязвимых зон у собак. Попытка погладить макушку может вызвать у животного чувство опасности.

. Это одна из самых уязвимых зон у собак. Попытка погладить макушку может вызвать у животного чувство опасности. Основание хвоста и задняя часть шеи. Эти области также чувствительны, и прикосновения к ним могут быть неприятны.

Собаки инстинктивно защищают свои незащищённые участки тела, поэтому неправильные поглаживания могут напугать или вызвать агрессию.

Где и как правильно гладить собаку

Начинайте с менее чувствительных зон:

Грудь.

Плечи.

Основание шеи (сбоку).

Следуйте таким рекомендациям:

Первые прикосновения должны быть лёгкими и медленными, словно вы делаете массаж. Проводите рукой от головы к хвосту круговыми движениями, избегая давления, особенно в области позвоночника и поясницы. Если собака довольна, постепенно можно увеличивать интенсивность поглаживаний.

Как понять, что собаке нравится

Если пёс ложится на спину и подставляет живот, это явный признак того, что ему комфортно и он наслаждается процессом. В таком случае можно осторожно погладить живот.

Правильный подход к поглаживанию не только укрепит контакт с собакой, но и поможет избежать неприятных ситуаций.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



