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Как укрепить контакт с собакой через правильные поглаживания

1:47
Зоосфера

Как правильно гладить собаку и избежать ошибок

Многие люди, увидев собаку, особенно чужую, стремятся погладить её. Однако неправильный подход может испугать животное и даже спровоцировать агрессию. Кинологи поделились рекомендациями, как правильно контактировать с собакой, чтобы она чувствовала себя комфортно.

Рыжая собака
Фото: https://www.freepik.com
Рыжая собака

Где нельзя гладить собаку

Эксперты настоятельно рекомендуют избегать следующих мест:

  • Голова (между ушами). Это одна из самых уязвимых зон у собак. Попытка погладить макушку может вызвать у животного чувство опасности.
  • Основание хвоста и задняя часть шеи. Эти области также чувствительны, и прикосновения к ним могут быть неприятны.

Собаки инстинктивно защищают свои незащищённые участки тела, поэтому неправильные поглаживания могут напугать или вызвать агрессию.

Где и как правильно гладить собаку

Начинайте с менее чувствительных зон:

  • Грудь.
  • Плечи.
  • Основание шеи (сбоку).

Следуйте таким рекомендациям:

  1. Первые прикосновения должны быть лёгкими и медленными, словно вы делаете массаж.
  2. Проводите рукой от головы к хвосту круговыми движениями, избегая давления, особенно в области позвоночника и поясницы.
  3. Если собака довольна, постепенно можно увеличивать интенсивность поглаживаний.

Как понять, что собаке нравится

Если пёс ложится на спину и подставляет живот, это явный признак того, что ему комфортно и он наслаждается процессом. В таком случае можно осторожно погладить живот.

Правильный подход к поглаживанию не только укрепит контакт с собакой, но и поможет избежать неприятных ситуаций.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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