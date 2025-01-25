Какие породы кошек устойчивы к морозам

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Насколько холодно для кошек холодно: важные факты о морозах

Принято считать, что кошки, особенно уличные, легко переносят холод благодаря густой шерсти. Однако это не совсем так: даже эти выносливые животные подвержены рискам при низких температурах.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Почему кошки мёрзнут быстрее

Предки современных кошек — африканские дикие кошки - обитали в тёплом климате. Это объясняет, почему у домашних кошек высокая температура тела, требующая тепла для поддержания. Из-за этого они могут замерзать быстрее, чем люди. Именно поэтому кошки всегда ищут тёплые места, будь то уголок у батареи, солнечный свет или колени хозяина.

Когда кошка попадает в холодные условия, она инстинктивно пытается сохранить тепло, прячась в укромных местах. Уличные кошки, например, могут искать тепло в двигателях автомобилей.

Какие температуры опасны для кошек

Температура, при которой кошка начинает мёрзнуть, зависит от множества факторов:

Возраст . Котята и пожилые кошки более уязвимы.

. Котята и пожилые кошки более уязвимы. Размер и вес . Большее тело теряет тепло медленнее.

. Большее тело теряет тепло медленнее. Толщина шерсти . Породы с густым мехом, такие как норвежская лесная кошка, переносят холод лучше.

. Породы с густым мехом, такие как норвежская лесная кошка, переносят холод лучше. Порода. Лысые породы, например сфинксы, чувствуют холод даже при комнатной температуре.

В среднем:

Температуры ниже +10 °C неудобны для маленьких, пожилых или короткошёрстных кошек.

При +7 °C даже взрослые здоровые животные начинают испытывать дискомфорт при длительном нахождении на улице.

Ноль градусов и ниже — критическая отметка, особенно при длительном воздействии холода.

Как выживают уличные кошки

Уличные кошки приспосабливаются к зиме благодаря более плотной зимней шерсти и способности находить укрытия. Они прячутся в норах, подвалах, гаражах, коробках и даже автомобилях. Однако не всем животным удаётся пережить суровые зимы, особенно если они не могут найти достаточно еды и тепла.

Как помочь кошке в морозы

Для домашних кошек при температуре ниже +7 °C необходимо обеспечить тёплое место, где животное сможет согреться. Уличным кошкам можно помочь, создавая укрытия и оставляя еду.

Помните: морозы могут быть смертельно опасны даже для тех животных, которые кажутся выносливыми.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



