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Какие породы кошек устойчивы к морозам

2:36
Зоосфера

Насколько холодно для кошек холодно: важные факты о морозах

Принято считать, что кошки, особенно уличные, легко переносят холод благодаря густой шерсти. Однако это не совсем так: даже эти выносливые животные подвержены рискам при низких температурах.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Почему кошки мёрзнут быстрее

Предки современных кошек — африканские дикие кошки - обитали в тёплом климате. Это объясняет, почему у домашних кошек высокая температура тела, требующая тепла для поддержания. Из-за этого они могут замерзать быстрее, чем люди. Именно поэтому кошки всегда ищут тёплые места, будь то уголок у батареи, солнечный свет или колени хозяина.

Когда кошка попадает в холодные условия, она инстинктивно пытается сохранить тепло, прячась в укромных местах. Уличные кошки, например, могут искать тепло в двигателях автомобилей.

Какие температуры опасны для кошек

Температура, при которой кошка начинает мёрзнуть, зависит от множества факторов:

  • Возраст. Котята и пожилые кошки более уязвимы.
  • Размер и вес. Большее тело теряет тепло медленнее.
  • Толщина шерсти. Породы с густым мехом, такие как норвежская лесная кошка, переносят холод лучше.
  • Порода. Лысые породы, например сфинксы, чувствуют холод даже при комнатной температуре.

В среднем:

  • Температуры ниже +10 °C неудобны для маленьких, пожилых или короткошёрстных кошек.
  • При +7 °C даже взрослые здоровые животные начинают испытывать дискомфорт при длительном нахождении на улице.
  • Ноль градусов и ниже — критическая отметка, особенно при длительном воздействии холода.

Как выживают уличные кошки

Уличные кошки приспосабливаются к зиме благодаря более плотной зимней шерсти и способности находить укрытия. Они прячутся в норах, подвалах, гаражах, коробках и даже автомобилях. Однако не всем животным удаётся пережить суровые зимы, особенно если они не могут найти достаточно еды и тепла.

Как помочь кошке в морозы

Для домашних кошек при температуре ниже +7 °C необходимо обеспечить тёплое место, где животное сможет согреться. Уличным кошкам можно помочь, создавая укрытия и оставляя еду.

Помните: морозы могут быть смертельно опасны даже для тех животных, которые кажутся выносливыми.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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