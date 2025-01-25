Какие породы кошек устойчивы к морозам

Принято считать, что кошки, особенно уличные, легко переносят холод благодаря густой шерсти. Однако это не совсем так: даже эти выносливые животные подвержены рискам при низких температурах.
Предки современных кошек — африканские дикие кошки - обитали в тёплом климате. Это объясняет, почему у домашних кошек высокая температура тела, требующая тепла для поддержания. Из-за этого они могут замерзать быстрее, чем люди. Именно поэтому кошки всегда ищут тёплые места, будь то уголок у батареи, солнечный свет или колени хозяина.
Когда кошка попадает в холодные условия, она инстинктивно пытается сохранить тепло, прячась в укромных местах. Уличные кошки, например, могут искать тепло в двигателях автомобилей.
Температура, при которой кошка начинает мёрзнуть, зависит от множества факторов:
В среднем:
Уличные кошки приспосабливаются к зиме благодаря более плотной зимней шерсти и способности находить укрытия. Они прячутся в норах, подвалах, гаражах, коробках и даже автомобилях. Однако не всем животным удаётся пережить суровые зимы, особенно если они не могут найти достаточно еды и тепла.
Для домашних кошек при температуре ниже +7 °C необходимо обеспечить тёплое место, где животное сможет согреться. Уличным кошкам можно помочь, создавая укрытия и оставляя еду.
Помните: морозы могут быть смертельно опасны даже для тех животных, которые кажутся выносливыми.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.