Этот гигантский организм может исчезнуть из-за хищников и изменений климата

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте себе живое существо, которое на самом деле состоит из множества деревьев, но является единым организмом. Это колония осины Пандо — самый крупный организм на Земле, весом около 6 тысяч тонн. Однако, по словам учёных, ей грозит вымирание из-за воздействия климата и диких животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олень

Пандо — это гигантская колония осины, расположенная в горах на западе США. Состоящая из 47 тысяч стволов, она растёт из единой корневой системы. Несмотря на то, что на первый взгляд она выглядит как обычная роща, по сути, это одно гигантское живое существо, которому, по оценкам биологов, несколько тысяч лет, сообщает "Царьград".

Однако сейчас эта уникальная экосистема находится под угрозой. Основные угрозы для Пандо — это климатические изменения и активность диких животных. Одной из самых серьёзных проблем стали олени и лоси, которые активно уничтожают молодые побеги осины. В результате этого, из-за роста численности травоядных и их способности скрываться в осиновых зарослях, колония не может эффективно восстанавливаться.

Кроме того, изменение климата с повышением температуры и нехваткой осадков также негативно сказывается на состоянии Пандо. Уникальный природный феномен сталкивается с угрозой исчезновения, и учёные обеспокоены судьбой этого гигантского живого организма.

Уточнения

Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни, или плотноро́гие (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид.

