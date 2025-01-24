Секреты ухода и питания для долголетия пожилой кошки

Ветеринары утверждают, что в 7–10 лет кошка считается стареющей. В возрасте 11–14 лет кошку можно назвать пожилой. В возрасте старше 15 лет это очень пожилой возраст.
Важно периодически купать питомца, потому что с возрастом кошки, как правило, меньше ухаживают за собой. Для этого нужно аккуратно намочить шерсть кошки чашкой воды или влажной тряпкой.
Держите голову и морду питомца сухими, чтобы предотвратить раздражение глаз, ушей и носа. Вспеньте кошку специальным шампунем для домашних животных. Никогда не используйте человеческий шампунь. Избегайте попадания воды на голову и лицо.
Для здоровых кошек до 10 лет выбирайте качественный корм премиум-класса. Для пожилых кошек ветеринары также рекомендуют выбирать специальные корма.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.