Секреты ухода и питания для долголетия пожилой кошки

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В каком возрасте кошка считается пожилой

Ветеринары утверждают, что в 7–10 лет кошка считается стареющей. В возрасте 11–14 лет кошку можно назвать пожилой. В возрасте старше 15 лет это очень пожилой возраст.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скучающая кошка

Особенности ухода

Важно периодически купать питомца, потому что с возрастом кошки, как правило, меньше ухаживают за собой. Для этого нужно аккуратно намочить шерсть кошки чашкой воды или влажной тряпкой.

Держите голову и морду питомца сухими, чтобы предотвратить раздражение глаз, ушей и носа. Вспеньте кошку специальным шампунем для домашних животных. Никогда не используйте человеческий шампунь. Избегайте попадания воды на голову и лицо.

Особенности кормления пожилой кошки

Для здоровых кошек до 10 лет выбирайте качественный корм премиум-класса. Для пожилых кошек ветеринары также рекомендуют выбирать специальные корма.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



