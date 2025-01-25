Скрытые признаки избытка шерсти у кошки: не пропустите

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки славятся своей чистоплотностью, однако у них нет других средств, кроме языка, чтобы избавляться от шерсти. В результате, шерсть попадает в организм питомца. Если её количество не велико, кошка самостоятельно справляется с этой проблемой. Но иногда избыток шерсти может привести к серьёзным здоровьесберегающим последствиям.

Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злой котик

5 признаков избытка шерсти у кошки

Снижение аппетита

Первое, на что стоит обратить внимание — заметное уменьшение или полное отсутствие аппетита. Шерсть создаёт ощущение наполненности желудка, что может привести к тому, что кошка не будет проявлять интерес к еде.

Апатия и вялость

Если ваша кошка стала менее активной, реже играет и предпочитает спать, это может быть признаком накопления шерсти в организме. Избыток шерсти влияет на общее состояние питомца, делая его более угнетённым.

Проблемы с туалетом

Скопившаяся шерсть может вызвать запоры, что негативно сказывается на пищеварительной системе кошки. Следите за регулярностью и консистенцией стула вашего питомца.

Странный кашель

Кошки, страдающие от избытка шерсти, могут часто кашлять. Этот симптом не следует игнорировать, так как он указывает на необходимость вмешательства специалиста.

Снижение температуры тела

Если вы измерите температуру вашей кошки и обнаружите, что она ниже нормы, это может быть связано с проблемами, вызванными избытком шерсти в организме.

Что делать при избытке шерсти

Если вы заметили один или несколько из перечисленных признаков, лучше обратиться к ветеринару. Специалист проведёт необходимые исследования и назначит эффективное лечение. Важно своевременно выявить проблему, чтобы избежать серьёзных осложнений и обеспечить здоровье вашей кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

