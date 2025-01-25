Опасные последствия обморожения у собак и как их предотвратить

Обморожение у собак — серьёзное повреждение тканей из-за длительного воздействия низких температур. Важно своевременно распознать симптомы, чтобы избежать серьёзных последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стерилизованная бездомная собака

Признаки обморожения у собаки

На ранних стадиях кожа на поражённом участке становится красной, сухой и начинает шелушиться. При усилении повреждений кожа бледнеет, приобретает сероватый или синюшный оттенок. Критическая стадия сопровождается некрозом тканей, когда повреждённые участки начинают чёрнеть.

Что происходит при обморожении

Симптомы обморожения становятся заметнее, когда собака начинает отогреваться после воздействия холода. Возвращается чувствительность к тканям, что вызывает боль. В зависимости от степени поражения, признаки могут варьироваться:

I степень: покраснение, сухость и шелушение кожи. Потеря поверхностной чувствительности.

II степень: бледность кожи, появление пузырей с прозрачной жидкостью и отёк.

III степень: некроз кожи, значительный отёк и пузыри с кровянистой жидкостью.

IV степень: полный некроз тканей, кожа становится чёрной.

Часто поражаемые участки тела

Подушечки лап

Уши

Хвост

Мошонка у кобелей

Молочные железы и поверхность живота

Профилактика обморожения

Чтобы избежать обморожения, выгуливайте собаку в специальной зимней одежде и обуви или используйте восковые кремы для лап. Это защитит чувствительные участки от холода и влаги.

Первая помощь при обморожении

Тёплое место : переместите собаку в сухое и тёплое место.

: переместите собаку в сухое и тёплое место. Укутывание : аккуратно укутайте питомца мягким одеялом.

: аккуратно укутайте питомца мягким одеялом. Избегайте резкой смены температур : не обливайте собаку горячей водой и не используйте грелки или фен.

: не обливайте собаку горячей водой и не используйте грелки или фен. Не трите поражённые участки : это может усугубить повреждения.

: это может усугубить повреждения. Визит к ветеринару: после отогревания немедленно обратитесь к специалисту для назначения терапии. В тяжёлых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

