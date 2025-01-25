Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака лает на дверь: вот простой план, как это остановить
Не мочите грибы зря: главный секрет идеальных шампиньонов
Вещи с характером: утилитарный стиль, который покоряет весной 2025
Завышенные данные спидометра: как избежать штрафов — ориентируйтесь правильно
Эксперты изучают загадочную находку оленя: легенды оживают
Кофейная клизма и жужжание пчёл: как псевдоврачи калечат здоровье своих пациентов
Как обустроить маленькую кухню: советы для экономии места
Выглядеть моложе на 10 лет помогут эти простые трюки: их можно делать каждый день!
Рузиль Минекаев признался, что готов ради жены даже на самое страшное

Опасные последствия обморожения у собак и как их предотвратить

Зоосфера

Обморожение у собак — серьёзное повреждение тканей из-за длительного воздействия низких температур. Важно своевременно распознать симптомы, чтобы избежать серьёзных последствий.

Стерилизованная бездомная собака
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стерилизованная бездомная собака

Признаки обморожения у собаки

На ранних стадиях кожа на поражённом участке становится красной, сухой и начинает шелушиться. При усилении повреждений кожа бледнеет, приобретает сероватый или синюшный оттенок. Критическая стадия сопровождается некрозом тканей, когда повреждённые участки начинают чёрнеть.

Что происходит при обморожении

Симптомы обморожения становятся заметнее, когда собака начинает отогреваться после воздействия холода. Возвращается чувствительность к тканям, что вызывает боль. В зависимости от степени поражения, признаки могут варьироваться:

I степень: покраснение, сухость и шелушение кожи. Потеря поверхностной чувствительности.

II степень: бледность кожи, появление пузырей с прозрачной жидкостью и отёк.

III степень: некроз кожи, значительный отёк и пузыри с кровянистой жидкостью.

IV степень: полный некроз тканей, кожа становится чёрной.

Часто поражаемые участки тела

  • Подушечки лап
  • Уши
  • Хвост
  • Мошонка у кобелей
  • Молочные железы и поверхность живота

Профилактика обморожения

Чтобы избежать обморожения, выгуливайте собаку в специальной зимней одежде и обуви или используйте восковые кремы для лап. Это защитит чувствительные участки от холода и влаги.

Первая помощь при обморожении

  • Тёплое место: переместите собаку в сухое и тёплое место.
  • Укутывание: аккуратно укутайте питомца мягким одеялом.
  • Избегайте резкой смены температур: не обливайте собаку горячей водой и не используйте грелки или фен.
  • Не трите поражённые участки: это может усугубить повреждения.
  • Визит к ветеринару: после отогревания немедленно обратитесь к специалисту для назначения терапии. В тяжёлых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Домашние животные
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья Аудио 
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию Аудио 
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Туризм
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Как быстро придать волосам объём: простые лайфхаки с плойкой и бигуди
Рок-группа Queen вошла в число налоговых гигантов Великобритании
Хотите избавиться от акне? Забудьте про выдавливание
Варёная картошка без трещин: секрет который спасет ваш ужин
Модный гид: трендовые платья для тёплой зимы и весны
Как купить квартиру на аукционе: пошаговое руководство и советы по экономии
Кардиолог Портновая объяснила, почему тонометр показывает неправильный результат
Пушистые тренировки: почему спорт с животными стал популярным?
Стало известно, почему режиссёр Баранов не будет снимать фильм о Жириновском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.