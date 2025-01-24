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Почему кошка любит лежать в ванной: разбираем причины её необычного поведения

2:19
Зоосфера

Многие владельцы замечают, что их кошки любят отдыхать в ванне. На первый взгляд это поведение может показаться странным, но у него есть вполне логичное объяснение.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Почему кошки выбирают ванну

Уединение и спокойствие

  • Ванная комната часто является тихим и тёмным местом, где кошка может укрыться от посторонних звуков и запахов. Закрытые бортики ванны создают чувство защищённости, что делает её идеальным местом для отдыха.

Приятная поверхность

  • Ванна прохладная и гладкая на ощупь, что особенно привлекательно для кошек в жаркую погоду или в отопительный сезон. Кошкам нравится твёрдая поверхность, которая позволяет им расслабиться, особенно если они не любят мягкие лежанки.

Простор

  • В отличие от большинства лежанок и домиков, ванна даёт кошке возможность вытянуться на всю длину. Это особенно важно для крупных питомцев или тех, кто любит менять позу во время сна.

Ритуалы и привычки

  • Кошки обожают стабильность. Если питомец однажды решил вылизываться в ванне, а потом бегать и играть, это могло стать его своеобразным ритуалом, который он будет повторять снова и снова.

Как обезопасить ванную комнату

Чтобы кошка могла безопасно наслаждаться отдыхом в ванной, необходимо предпринять несколько мер:

  • Постелите коврик: это предотвратит скольжение на кафеле при запрыгивании или выпрыгивании из ванны.
  • Закрывайте унитаз: это исключит случайное падение кошки в воду.
  • Спрячьте бытовую химию: храните моющие средства, мыло и косметику в закрытых шкафах, чтобы кошка не смогла их лизнуть или опрокинуть.
  • Защитите провода: уложите их в кабельные короба, чтобы избежать риска поражения током.
  • Проверяйте стиральную машину: перед включением убедитесь, что кошка не забралась внутрь.

Итог

Кошки любят лежать в ванне из-за её уединённости, прохладной поверхности и ощущения безопасности. Чтобы питомец мог наслаждаться отдыхом без риска, позаботьтесь о том, чтобы ванная комната была безопасной: уберите химию, спрячьте провода и не забывайте ополаскивать ванну после её использования.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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