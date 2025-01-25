Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напитки для утра и вечера: как правильно начать и завершить день
Не тренируйтесь так вечером: это ухудшает ваш сон
Экзотика в вашем саду: 5 растений, которые всех удивят
Раскрыты любимые и нелюбимые места отдыха мультимиллионеров
Электромобили Mercedes-Benz получат доступ к Tesla Supercharger
Харатьян рассказал, что Трамп хотел сняться в фильме Гайдая
Предсказано будущее цен на недвижимость в России в 2025 году
Почему диета 30-30-30 стала популярной среди худеющих
Хочется сладкого? Простые способы справиться с этой проблемой

Как сделать кошку менее активной ночью: проверенные методы

2:16
Зоосфера

Кошки по своей природе ночные хищники, что делает их активными именно в темное время суток. Вы, вероятно, замечали, что днём котика сложно заставить играть, а вечером он превращается в настоящий энергичный зверь. Такая ночная активность может раздражать владельцев и стать причиной обращения к зоопсихологу. Но как справиться с этим поведением?

Язык кошки
Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Язык кошки

Адаптация кошки к вашему ритму жизни

Несмотря на эволюционные инстинкты, кошки веками живут рядом с людьми и способны подстраивать свои биоритмы под человеческий график. Это возможно при правильном подходе и понимании потребностей питомца.

Причины ночной активности кошек

Низкая физическая активность в дневное время: если кошка не тратит достаточно энергии днем, она накапливает её и выпускает ночью.

Неправильное поведение владельцев: отсутствие четких правил дома может способствовать повышенной активности кошки ночью.

Проблемы со здоровьем: болезни, особенно у пожилых кошек, могут вызывать дезориентацию и повышенную потребность в внимании.

Как уменьшить ночную активность кошки

  • Игнорируйте нежелательное поведение: вместо того чтобы реагировать на ночные выходки, оставайтесь безучастными. Это поможет кошке понять, что ночные игры не приводят к желаемому вниманию.
  • Активные игры в течение дня и вечера: интерактивные игры и физическая активность помогут усталости питомца к ночи.
  • Плотный вечерний ужин: сделайте вечерний прием пищи более насыщенным, чтобы кошка чувствовала сытость и была менее активна ночью.
  • Установите режим дня: регулярные часы подъема и отхода ко сну помогут кошке адаптироваться к вашему расписанию. Используйте слова "доброе утро" и "доброй ночи" как маркеры начала и конца активности.

Советы от эксперта

Надежда Симохина, зоопсихолог, советует проявлять терпение и последовательность. Важно помнить, что изменение поведения кошки требует времени и усилий. Постепенно внедряя рекомендации, вы сможете установить гармонию в отношениях с вашим питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Еда и рецепты
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста Аудио 
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Эксперт Клименко считает, что Трамп буквально воспринял слова Путина об искусственном интеллекте
Технологии
Эксперт Клименко считает, что Трамп буквально воспринял слова Путина об искусственном интеллекте Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Как сделать кошку менее активной ночью: проверенные методы
Эти признаки на вашем авто точно заметят полицейские
Преимущества утренней зарядки: как начать день с пользой
Скрытые признаки избытка шерсти у кошки: не пропустите
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Воспаление суставов: какие продукты ухудшают ситуацию
Джаред Лето планирует приехать в апреле в Москву ради возлюбленной
Российская путешественница рассказала о необыкновенной романтичности мексиканцев
Россиянам объяснили, как не потерять деньги при покупке жилья в новостройке
Брови на грани хаоса: тренд 2025, который покорит всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.