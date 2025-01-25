Неожиданные причины, по которым собака перестала есть сухой корм

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Современный рынок кормов для собак предлагает огромное разнообразие, но не всегда высокое качество. Часто владельцы сталкиваются с ситуацией, когда их питомец перестаёт есть привычный сухой корм. Что же может быть причиной такого поведения?

Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака породы ретривер

1. Неудовлетворённый вкус

Первая причина проста: корм просто не нравится собаке. Лучший способ определить любимый вкус — приобрести небольшие упаковки разных брендов и предложить их питомцу. Вы быстро поймёте, какой корм вызывает аппетит, а от какого собака отказывается.

2. Проблемы со здоровьем

Особенно часто отказ от корма наблюдается у щенков в период смены зубов или у пожилых собак с проблемами десен. В таком случае можно предложить размоченный сухой корм. Добавление воды или консервов сделает гранулы мягче и легче для пережёвывания.

3. Нарушение режима кормления

Собака привыкла получать корм в одно и то же время. Если этот распорядок нарушается, питомец может не успеть проголодаться и отказаться от еды. Вернитесь к установленному расписанию и ограничьте время приёма пищи.

4. Неподходящая миска

Иногда причина кроется в самой миске. Большие собаки могут испытывать неудобства при поедании из неудобной посуды. Попробуйте сменить миску на более подходящую по размеру и форме.

5. Неправильное хранение корма

Сухой корм теряет свои вкусовые качества при неправильном хранении. Убедитесь, что корм хранится в сухом и прохладном месте, следуя рекомендациям производителя.

6. Недостаток физической и умственной нагрузки

Собаки, которым не хватает активности, могут потерять интерес к корму, особенно если он калорийный. Регулярные прогулки и занятия дрессировкой помогут поддерживать аппетит питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

