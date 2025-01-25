Неожиданные причины, по которым собака перестала есть сухой корм

Современный рынок кормов для собак предлагает огромное разнообразие, но не всегда высокое качество. Часто владельцы сталкиваются с ситуацией, когда их питомец перестаёт есть привычный сухой корм. Что же может быть причиной такого поведения?
1. Неудовлетворённый вкус
Первая причина проста: корм просто не нравится собаке. Лучший способ определить любимый вкус — приобрести небольшие упаковки разных брендов и предложить их питомцу. Вы быстро поймёте, какой корм вызывает аппетит, а от какого собака отказывается.
2. Проблемы со здоровьем
Особенно часто отказ от корма наблюдается у щенков в период смены зубов или у пожилых собак с проблемами десен. В таком случае можно предложить размоченный сухой корм. Добавление воды или консервов сделает гранулы мягче и легче для пережёвывания.
3. Нарушение режима кормления
Собака привыкла получать корм в одно и то же время. Если этот распорядок нарушается, питомец может не успеть проголодаться и отказаться от еды. Вернитесь к установленному расписанию и ограничьте время приёма пищи.
4. Неподходящая миска
Иногда причина кроется в самой миске. Большие собаки могут испытывать неудобства при поедании из неудобной посуды. Попробуйте сменить миску на более подходящую по размеру и форме.
5. Неправильное хранение корма
Сухой корм теряет свои вкусовые качества при неправильном хранении. Убедитесь, что корм хранится в сухом и прохладном месте, следуя рекомендациям производителя.
6. Недостаток физической и умственной нагрузки
Собаки, которым не хватает активности, могут потерять интерес к корму, особенно если он калорийный. Регулярные прогулки и занятия дрессировкой помогут поддерживать аппетит питомца.
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