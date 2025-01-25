Тайны сна кошек: почему они выбирают пол вместо дивана

Кошки известны своей требовательностью к комфортным условиям проживания, поэтому выбор места для сна становится настоящим искусством. Однако иногда владельцы замечают, что их питомцы предпочитают спать на полу, что может показаться нелогичным.
Летом это вполне объяснимо: на полу прохладнее, и кошка чувствует себя комфортнее. Но что делать, если выбор остается прежним и в другое время года? Некоторые эксперты считают, что кошки заботятся не только о своем удобстве, но и о здоровье. Периодический сон на твердой поверхности помогает им поддерживать хорошее самочувствие.
Еще одна причина выбора пола — безопасность. Пол обеспечивает кошке возможность быстро встать и спрятаться в случае угрозы. Твердая поверхность позволяет легче сгруппироваться и защититься от неожиданного врага, что делает сон на полу естественным инстинктом для многих кошек.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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