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15 минут в день, чтобы кошка была счастливой: как сделать это правильно

1:31
Зоосфера

Психология кошек — это мир, полный парадоксов. Эти загадочные существа могут быть одновременно приверженцами стабильности и искателями новизны.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

С одной стороны, кошки — настоящие "консерваторы". Они не любят менять место жительства, избегают путешествий с владельцами и прячутся, если в доме появляются незнакомцы. Такой образ жизни приносит им комфорт. Изменения могут вызвать у них стресс, особенно если они связаны с новыми людьми или непривычными ситуациями.

С другой стороны, кошки быстро начинают скучать, если в их жизни нет изменений. Им нужно разнообразие, чтобы оставаться активными и интересными.

Почему кошки так чувствительны к изменениям

Все дело в том, что кошки привязаны к своему окружению. Они чувствуют себя спокойнее, когда находятся в знакомой обстановке с известными людьми. Но, как и всем живым существам, им необходимо немного новизны для поддержания активности и счастья.

Как побаловать кошку и разнообразить её жизнь

Чтобы кошке не было скучно, владельцы должны предложить ей разнообразные игрушки, которые подойдут её характеру. Эксперты советуют проводить хотя бы 15 минут в день, играя с питомцем. Также можно попробовать выгуливать кошку на улице с использованием специального ошейника и поводка — это отличный способ дать питомцу новые впечатления, не подвергая её стрессу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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