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Неочевидные факты о поглаживании собак, которые вас удивят

1:45
Зоосфера

Многие владельцы собак регулярно выражают свою любовь через поглаживания. Но не все задумываются: нравится ли собакам такая ласка? А может, питомцы испытывают дискомфорт?

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Спокойно, владельцы собак: ваши четвероногие друзья положительно реагируют на поглаживания. Это не только проявление любви и привязанности, но и важный элемент их эмоционального благополучия. Без ласки со стороны человека собакам очень тяжело.

Почему поглаживания важны для собак

Когда мы гладим собаку, у неё начинают вырабатываться окситоцин — гормон любви, и серотонин — гормон счастья. Эти гормоны не только улучшают настроение питомца, но и способствуют его спокойствию. Регулярные ласки делают собаку счастливее и здоровее, а отношения с ней крепче.

Как правильно гладить собаку

Чтобы поглаживания приносили только удовольствие, важно соблюдать некоторые правила:

Живот: собакам нравится, когда их живот гладят, но только если они сами открывают его вам.

Спина и бока: можно мягко погладить питомца по спине (избегая холки и области у хвоста) и по бокам.

Голова: осторожно гладьте голову, и если собака показывает признаки дискомфорта, прекратите.

Лапы и хвост: лучше не прикасаться к лапам и хвосту, так как это может вызвать у собаки неприятные ощущения.

Избегайте ошибок

Неправильное поглаживание может сделать собаку уязвимой. Следите за реакцией питомца и уважайте его личные границы. Таким образом, ваши ласки будут только укреплять вашу связь и приносить радость вашему любимцу.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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