Корм-холистик для кошек: что это такое, и в чём его преимущества

Правильное питание — это основа здоровья вашего питомца. Среди множества вариантов кормов всё большую популярность набирают холистики. Но что это за корма, чем они отличаются и почему считаются лучшим выбором для кошек?
Холистик-корма — это питание, максимально приближенное к естественному рациону кошки. Оно включает в себя только качественные и натуральные ингредиенты, без химических добавок и искусственных усилителей вкуса. Эти корма не просто насыщают животное, но и заботятся о его здоровье, поддерживая работу всех систем организма.
Производители холистиков уделяют внимание не только качеству ингредиентов, но и их балансу, обеспечивая питомца всеми необходимыми питательными веществами.
Натуральное мясо как основа.
В основе холистиков — мясо и рыба высокого качества. Среди популярных ингредиентов:
Доля мясных компонентов может достигать 70%, а содержание белка — до 30%. Это способствует поддержанию мышечной массы, улучшению пищеварения и повышению активности кошки.
Для обогащения корма витаминами добавляются натуральные компоненты, такие как:
Они укрепляют иммунитет, улучшают состояние шерсти, зубов и зрения.
В отличие от кормов эконом-класса, холистики исключают использование дешёвых наполнителей и химических компонентов, которые могут провоцировать аллергии, проблемы с пищеварением или хронические заболевания. Натуральный состав и высокий уровень питательных веществ делают такие корма безопасным и полезным выбором для вашего питомца.
Адаптация к новому рациону должна проходить постепенно:
Многие считают, что холистики слишком дороги или не подходят всем кошкам. Однако натуральный состав и высокая питательная ценность делают их выгодным выбором. Хотя некоторым кошкам может понадобиться специальное лечебное питание, большинство домашних питомцев прекрасно чувствуют себя на холистическом рационе.
Холистики — это больше, чем просто корм. Это выбор в пользу здоровья, энергии и счастья вашего питомца. Натуральный состав, отсутствие вредных добавок и сбалансированное содержание полезных веществ делают эти корма лучшим решением для тех, кто хочет обеспечить своей кошке качественное питание. Забота о питании — это забота о благополучии вашего любимца!
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