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Корм-холистик для кошек: что это такое, и в чём его преимущества

Зоосфера

Правильное питание — это основа здоровья вашего питомца. Среди множества вариантов кормов всё большую популярность набирают холистики. Но что это за корма, чем они отличаются и почему считаются лучшим выбором для кошек?

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Что такое холистик-корм

Холистик-корма — это питание, максимально приближенное к естественному рациону кошки. Оно включает в себя только качественные и натуральные ингредиенты, без химических добавок и искусственных усилителей вкуса. Эти корма не просто насыщают животное, но и заботятся о его здоровье, поддерживая работу всех систем организма.

Производители холистиков уделяют внимание не только качеству ингредиентов, но и их балансу, обеспечивая питомца всеми необходимыми питательными веществами.

Основные преимущества состава

Натуральное мясо как основа.
В основе холистиков — мясо и рыба высокого качества. Среди популярных ингредиентов:

  • Курица.
  • Индейка.
  • Лосось.
  • Утка.
  • Ягнёнок.

Доля мясных компонентов может достигать 70%, а содержание белка — до 30%. Это способствует поддержанию мышечной массы, улучшению пищеварения и повышению активности кошки.

Овощи, фрукты и ягоды

Для обогащения корма витаминами добавляются натуральные компоненты, такие как:

  • Черника.
  • Морковь.
  • Яблоки.
  • Тыква.
  • Шпинат.

Они укрепляют иммунитет, улучшают состояние шерсти, зубов и зрения.

Отсутствие вредных добавок

  • Холистики не содержат искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. В качестве натуральных консервантов используются витамин E, витамин C или экстракт розмарина, которые продлевают срок хранения без вреда для здоровья.

Почему холистики лучше

В отличие от кормов эконом-класса, холистики исключают использование дешёвых наполнителей и химических компонентов, которые могут провоцировать аллергии, проблемы с пищеварением или хронические заболевания. Натуральный состав и высокий уровень питательных веществ делают такие корма безопасным и полезным выбором для вашего питомца.

Как выбрать холистик-корм

  • Учитывайте индивидуальные особенности кошки: возраст, вес, уровень активности и состояние здоровья играют ключевую роль.
  • Изучайте состав: выбирайте корма с высоким содержанием мяса, без искусственных добавок и со сбалансированным уровнем белков, жиров и углеводов.
  • Пробуйте разные вкусы: питомцы, как и люди, могут иметь свои предпочтения.

Переход на холистик-корм

Адаптация к новому рациону должна проходить постепенно:

  • Начните с добавления небольшого количества холистика к привычному корму.
    Увеличивайте долю нового корма, уменьшая старый.
  • Полный переход занимает 7-10 дней, чтобы избежать стресса и проблем с пищеварением.

Мифы о кормах-холистиках

Многие считают, что холистики слишком дороги или не подходят всем кошкам. Однако натуральный состав и высокая питательная ценность делают их выгодным выбором. Хотя некоторым кошкам может понадобиться специальное лечебное питание, большинство домашних питомцев прекрасно чувствуют себя на холистическом рационе.

Заключение

Холистики — это больше, чем просто корм. Это выбор в пользу здоровья, энергии и счастья вашего питомца. Натуральный состав, отсутствие вредных добавок и сбалансированное содержание полезных веществ делают эти корма лучшим решением для тех, кто хочет обеспечить своей кошке качественное питание. Забота о питании — это забота о благополучии вашего любимца!

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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