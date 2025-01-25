Что скрывается за забавной привычкой кошек высовывать язык: узнайте, что это значит

Заметили, как ваша кошка спит с высунутым языком? Это может выглядеть умилительно, но вызывает вопросы: безобидная привычка или сигнал о проблемах? Давайте разберёмся.
Чаще всего высунутый язык — это результат полного расслабления. Во время сна мышцы кошки теряют тонус, и язык может слегка выскальзывать. У пород с короткой челюстью, например у персов, это особенно заметно из-за особенностей строения мордочки.
В жару кошки иногда высовывают язык для охлаждения, испаряющей влагу с поверхности. Хотя такое поведение больше характерно для собак, у кошек оно тоже встречается, но реже.
Иногда высунутый язык может указывать на проблемы со здоровьем:
Если помимо высунутого языка у кошки есть другие симптомы — вялость, потеря аппетита или странное поведение, обратитесь к ветеринару.
Кошки с высунутым языком давно стали звёздами интернета. Такое выражение мордочки вызывает умиление и часто становится основой для мемов и смешных фотографий.
Сон с высунутым языком — это чаще всего нормальное явление, связанное с расслаблением или индивидуальными особенностями. Но иногда это может быть признаком проблем со здоровьем, особенно если поведение сопровождается другими тревожными симптомами.
Регулярные осмотры у ветеринара и внимание к поведению кошки помогут сохранить её здоровье и радовать вас её милыми привычками.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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