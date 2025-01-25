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Что скрывается за забавной привычкой кошек высовывать язык: узнайте, что это значит

2:42
Зоосфера

Заметили, как ваша кошка спит с высунутым языком? Это может выглядеть умилительно, но вызывает вопросы: безобидная привычка или сигнал о проблемах? Давайте разберёмся.

Язык кошки
Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Язык кошки

Почему кошка высовывает язык во сне

Чаще всего высунутый язык — это результат полного расслабления. Во время сна мышцы кошки теряют тонус, и язык может слегка выскальзывать. У пород с короткой челюстью, например у персов, это особенно заметно из-за особенностей строения мордочки.

Температурная регуляция

В жару кошки иногда высовывают язык для охлаждения, испаряющей влагу с поверхности. Хотя такое поведение больше характерно для собак, у кошек оно тоже встречается, но реже.

Как возраст влияет на поведение

  • Котята: У малышей мышцы ещё слабые, поэтому они чаще высовывают язык. С возрастом эта привычка обычно проходит.
  • Пожилые кошки: У стареющих питомцев расслабление мышц и возможные стоматологические проблемы могут приводить к такому поведению.

Когда стоит обратить внимание

Иногда высунутый язык может указывать на проблемы со здоровьем:

  • Стоматологические заболевания: воспаление дёсен, зубной камень, потеря зубов.
  • Стресс: изменения в доме, громкие звуки или появление других животных.
  • Проблемы с дыханием: особенно у пород с плоской мордой.
  • Серьёзные заболевания: обезвоживание, неврологические расстройства, сердечные проблемы.

Если помимо высунутого языка у кошки есть другие симптомы — вялость, потеря аппетита или странное поведение, обратитесь к ветеринару.

Как заботиться о питомце

  • Следите за здоровьем зубов: проводите регулярную чистку зубов и посещайте ветеринара.
  • Создайте комфорт: в жару обеспечьте кошке прохладное место и доступ к воде.
  • Наблюдайте за поведением: реагируйте на изменения и исключайте стрессовые факторы.

Забавные факты

Кошки с высунутым языком давно стали звёздами интернета. Такое выражение мордочки вызывает умиление и часто становится основой для мемов и смешных фотографий.

Выводы

Сон с высунутым языком — это чаще всего нормальное явление, связанное с расслаблением или индивидуальными особенностями. Но иногда это может быть признаком проблем со здоровьем, особенно если поведение сопровождается другими тревожными симптомами.

Регулярные осмотры у ветеринара и внимание к поведению кошки помогут сохранить её здоровье и радовать вас её милыми привычками.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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