Что скрывается за забавной привычкой кошек высовывать язык: узнайте, что это значит

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Заметили, как ваша кошка спит с высунутым языком? Это может выглядеть умилительно, но вызывает вопросы: безобидная привычка или сигнал о проблемах? Давайте разберёмся.

Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Язык кошки

Почему кошка высовывает язык во сне

Чаще всего высунутый язык — это результат полного расслабления. Во время сна мышцы кошки теряют тонус, и язык может слегка выскальзывать. У пород с короткой челюстью, например у персов, это особенно заметно из-за особенностей строения мордочки.

Температурная регуляция

В жару кошки иногда высовывают язык для охлаждения, испаряющей влагу с поверхности. Хотя такое поведение больше характерно для собак, у кошек оно тоже встречается, но реже.

Как возраст влияет на поведение

Котята: У малышей мышцы ещё слабые, поэтому они чаще высовывают язык. С возрастом эта привычка обычно проходит.

У малышей мышцы ещё слабые, поэтому они чаще высовывают язык. С возрастом эта привычка обычно проходит. Пожилые кошки: У стареющих питомцев расслабление мышц и возможные стоматологические проблемы могут приводить к такому поведению.

Когда стоит обратить внимание

Иногда высунутый язык может указывать на проблемы со здоровьем:

Стоматологические заболевания: воспаление дёсен, зубной камень, потеря зубов.

воспаление дёсен, зубной камень, потеря зубов. Стресс: изменения в доме, громкие звуки или появление других животных.

изменения в доме, громкие звуки или появление других животных. Проблемы с дыханием: особенно у пород с плоской мордой.

особенно у пород с плоской мордой. Серьёзные заболевания: обезвоживание, неврологические расстройства, сердечные проблемы.

Если помимо высунутого языка у кошки есть другие симптомы — вялость, потеря аппетита или странное поведение, обратитесь к ветеринару.

Как заботиться о питомце

Следите за здоровьем зубов: проводите регулярную чистку зубов и посещайте ветеринара.

проводите регулярную чистку зубов и посещайте ветеринара. Создайте комфорт: в жару обеспечьте кошке прохладное место и доступ к воде.

в жару обеспечьте кошке прохладное место и доступ к воде. Наблюдайте за поведением: реагируйте на изменения и исключайте стрессовые факторы.

Забавные факты

Кошки с высунутым языком давно стали звёздами интернета. Такое выражение мордочки вызывает умиление и часто становится основой для мемов и смешных фотографий.

Выводы

Сон с высунутым языком — это чаще всего нормальное явление, связанное с расслаблением или индивидуальными особенностями. Но иногда это может быть признаком проблем со здоровьем, особенно если поведение сопровождается другими тревожными симптомами.

Регулярные осмотры у ветеринара и внимание к поведению кошки помогут сохранить её здоровье и радовать вас её милыми привычками.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

