Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Критическая температура для моторного масла: когда оно замерзает
Топ-3 сорта помидоров для редких урожаев и потрясающего вкуса
Как сделать однушку уютной и функциональной: советы для умных хозяев
Epic Games инвестирует миллиарды в борьбу с Apple и Google
Как сохранить салат свежим дольше: опытные хозяйки знают этот простой секрет
Третьяковская галерея откроет филиал в Калининграде
Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться
Валерия назвала поступок, который она никогда бы не простила Пригожину
Кот игнорирует когтеточку: что делать и как приучить питомца

Собака лает на дверь: вот простой план, как это остановить

3:34
Зоосфера

Лай на дверной звонок или шум за дверью — это естественная реакция для большинства собак. Они воспринимают звуки как сигнал возможной угрозы или повод для радости. Основные причины такого поведения:

Мопс
Фото: openverse.org by tjortenzi2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мопс
  • Инстинкт охраны территории: собака считает своим долгом защищать дом.
  • Эмоциональная реакция: возбуждение, тревога или радость могут стать триггерами для лая.
  • Скука: нехватка физической или умственной активности подталкивает питомца искать "развлечения".
  • Закреплённая привычка: если хозяин поощрял лай (даже неосознанно), собака усваивает, что такое поведение приносит внимание или награду.

Краткосрочные методы для успокоения собаки

Если нужно быстро остановить лай, воспользуйтесь следующими советами:

  • Ограничьте доступ к двери: устройте для собаки комфортное место в другой комнате с её любимыми игрушками.
  • Отвлеките внимание: до начала лая предложите лакомство или начните игру.
  • Создайте фоновый шум: включите телевизор или радио, чтобы заглушить звуки за дверью.

Эти методы помогут справиться с проблемой здесь и сейчас, но для долгосрочного результата необходим системный подход.

Пошаговый план обучения

Приучите собаку к спокойствию у двери

  • Начните с команд "Стой здесь" или "Сиди", находясь у двери. Как только собака выполнит команду и не проявит лая, похвалите её и дайте лакомство.

Отрабатывайте реакцию на дверь

  • Подходите к двери, выполняйте знакомые команды, а затем награждайте питомца за спокойное поведение. Постепенно усложняйте упражнения.

Добавьте действие

  • После того как собака привыкнет к вашим действиям у двери, начните открывать её. Соблюдайте тот же алгоритм: команда — спокойствие — награда.

Интегрируйте звонок

  • Попросите друга или члена семьи позвонить в дверь. Повторяйте последовательность: команда, лакомство, открытие двери. Со временем собака поймёт, что звонок не требует её вмешательства.

Советы от экспертов: работа с положительным подкреплением

  • Хвалите собаку за спокойное поведение, используя команды вроде "Молодец".
  • Постепенно увеличивайте промежуток времени между выполнением команды и наградой.
  • Никогда не наказывайте собаку за лай — это усилит её тревожность и может ухудшить проблему.

Профилактика проблемы

Чтобы избежать проблем с лаем в будущем, следуйте рекомендациям:

  • Обеспечьте регулярные прогулки и активные игры для снижения уровня энергии.
  • Включайте интеллектуальные игры и обучение новым командам в повседневную рутину.
  • Приучайте собаку к спокойному поведению с детства, создавая комфортные и безопасные условия дома.

Когда обращаться за помощью

Если лай сопровождается агрессией, чрезмерной тревожностью или вы не видите прогресса в обучении, обратитесь к кинологу. Специалист поможет адаптировать подход под индивидуальные особенности вашей собаки.

Заключение

Отучить собаку лаять на дверь — вполне достижимая цель, если подойти к процессу с терпением и последовательностью. Используйте мягкие методы, основанные на положительном подкреплении, и постепенно обучите питомца спокойствию. В результате вы не только решите проблему, но и укрепите ваши отношения с четвероногим другом.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет, который помогает замедлить старение: доступный крем, о котором вы не знали
Красота и стиль
Секрет, который помогает замедлить старение: доступный крем, о котором вы не знали Аудио 
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Экономика и бизнес
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные Аудио 
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Еда и рецепты
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Топ-3 сорта помидоров для редких урожаев и потрясающего вкуса
Как сделать однушку уютной и функциональной: советы для умных хозяев
Epic Games инвестирует миллиарды в борьбу с Apple и Google
Как сохранить салат свежим дольше: опытные хозяйки знают этот простой секрет
Третьяковская галерея откроет филиал в Калининграде
Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться
Валерия назвала поступок, который она никогда бы не простила Пригожину
Кот игнорирует когтеточку: что делать и как приучить питомца
Кардиолог ФМБА перечислил причины повышенного артериального давления
Широкая и мощная спина вам гарантирована! Выполняйте это упражнение три раза в неделю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.