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Кот игнорирует когтеточку: что делать и как приучить питомца

2:13
Зоосфера

Отказ кота от когтеточки — это поведение, которое может озадачить владельцев. Вроде бы питомец привык использовать её, но вдруг переключается на мебель или обои. Разберём основные причины и способы решения этой проблемы.

Игра с кошкой
Фото: flickr. com by yoppy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Игра с кошкой

Причины отказа от когтеточки

Стресс и маркировка территории

Если у кошки возник стресс, она может начать царапать мебель, чтобы успокоиться и обозначить территорию. Это часто случается на фоне изменений в окружающей среде или рутинах.

Что делать

  • Выясните источник стресса и постарайтесь его устранить.
  • Увеличьте количество когтеточек и временно разместите их в разных местах.

Новое место проживания

Попав в новую обстановку, кошка может чувствовать себя неуверенно и стремиться освоить территорию, оставляя запахи.

Что делать

  • Ограничьте доступ к слишком большой территории, закрыв несколько комнат.
  • Разложите в новом доме вещи с привычным для кошки запахом.

Определение зоны отдыха

Иногда кот может выбрать диван или кресло как своё основное место для отдыха и активно метить его когтями.

Что делать

  • Разместите когтеточку прямо у выбранного места (например, прислоните её к спинке кресла).
  • Постепенно перемещайте когтеточку ближе к основной, а затем уберите временную.

Недостаток активности и игр

Если кошке скучно, она может начать царапать мебель, чтобы развлечь себя.

Что делать

  • Увеличьте время активных игр с питомцем.
  • Сделайте высокую когтеточку и интегрируйте её в игры.

Советы для предотвращения проблемы

  • Выбирайте когтеточку, которая подходит вашему коту по размеру и материалу.
  • Регулярно обновляйте когтеточки или добавляйте новые, чтобы поддерживать интерес питомца.
  • Используйте специальные спреи с кошачьей мятой для привлечения внимания.

Заключение

Отказ от когтеточки — это сигнал, что что-то беспокоит вашего кота. Поняв причину и предложив подходящее решение, вы сможете скорректировать поведение питомца и сохранить мебель в порядке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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