Кот игнорирует когтеточку: что делать и как приучить питомца

Отказ кота от когтеточки — это поведение, которое может озадачить владельцев. Вроде бы питомец привык использовать её, но вдруг переключается на мебель или обои. Разберём основные причины и способы решения этой проблемы.
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Игра с кошкой
Причины отказа от когтеточки
Стресс и маркировка территории
Если у кошки возник стресс, она может начать царапать мебель, чтобы успокоиться и обозначить территорию. Это часто случается на фоне изменений в окружающей среде или рутинах.
Что делать
Выясните источник стресса и постарайтесь его устранить.
Увеличьте количество когтеточек и временно разместите их в разных местах.
Новое место проживания
Попав в новую обстановку, кошка может чувствовать себя неуверенно и стремиться освоить территорию, оставляя запахи.
Что делать
Ограничьте доступ к слишком большой территории, закрыв несколько комнат.
Разложите в новом доме вещи с привычным для кошки запахом.
Определение зоны отдыха
Иногда кот может выбрать диван или кресло как своё основное место для отдыха и активно метить его когтями.
Что делать
Разместите когтеточку прямо у выбранного места (например, прислоните её к спинке кресла).
Постепенно перемещайте когтеточку ближе к основной, а затем уберите временную.
Недостаток активности и игр
Если кошке скучно, она может начать царапать мебель, чтобы развлечь себя.
Что делать
Увеличьте время активных игр с питомцем.
Сделайте высокую когтеточку и интегрируйте её в игры.
Советы для предотвращения проблемы
Выбирайте когтеточку, которая подходит вашему коту по размеру и материалу.
Регулярно обновляйте когтеточки или добавляйте новые, чтобы поддерживать интерес питомца.
Используйте специальные спреи с кошачьей мятой для привлечения внимания.
Заключение
Отказ от когтеточки — это сигнал, что что-то беспокоит вашего кота. Поняв причину и предложив подходящее решение, вы сможете скорректировать поведение питомца и сохранить мебель в порядке.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".