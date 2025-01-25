Кот игнорирует когтеточку: что делать и как приучить питомца

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отказ кота от когтеточки — это поведение, которое может озадачить владельцев. Вроде бы питомец привык использовать её, но вдруг переключается на мебель или обои. Разберём основные причины и способы решения этой проблемы.

Фото: flickr. com by yoppy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Игра с кошкой

Причины отказа от когтеточки

Стресс и маркировка территории

Если у кошки возник стресс, она может начать царапать мебель, чтобы успокоиться и обозначить территорию. Это часто случается на фоне изменений в окружающей среде или рутинах.

Что делать

Выясните источник стресса и постарайтесь его устранить.

Увеличьте количество когтеточек и временно разместите их в разных местах.

Новое место проживания

Попав в новую обстановку, кошка может чувствовать себя неуверенно и стремиться освоить территорию, оставляя запахи.

Что делать

Ограничьте доступ к слишком большой территории, закрыв несколько комнат.

Разложите в новом доме вещи с привычным для кошки запахом.

Определение зоны отдыха

Иногда кот может выбрать диван или кресло как своё основное место для отдыха и активно метить его когтями.

Что делать

Разместите когтеточку прямо у выбранного места (например, прислоните её к спинке кресла).

Постепенно перемещайте когтеточку ближе к основной, а затем уберите временную.

Недостаток активности и игр

Если кошке скучно, она может начать царапать мебель, чтобы развлечь себя.

Что делать

Увеличьте время активных игр с питомцем.

Сделайте высокую когтеточку и интегрируйте её в игры.

Советы для предотвращения проблемы

Выбирайте когтеточку, которая подходит вашему коту по размеру и материалу.

Регулярно обновляйте когтеточки или добавляйте новые, чтобы поддерживать интерес питомца.

Используйте специальные спреи с кошачьей мятой для привлечения внимания.

Заключение

Отказ от когтеточки — это сигнал, что что-то беспокоит вашего кота. Поняв причину и предложив подходящее решение, вы сможете скорректировать поведение питомца и сохранить мебель в порядке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

