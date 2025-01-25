Вредно ли поднимать собаку за шкирку: советы по правильному обращению

3:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вопрос о том, допустимо ли поднимать собаку за шкирку, часто вызывает споры среди владельцев и специалистов. Этот метод обращения с животными имеет корни в дикой природе, но для современных домашних собак он может быть не только неэффективным, но и опасным. Давайте разберёмся, почему шкирка больше не выполняет своей первоначальной функции и какие риски связаны с её использованием.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Анатомические особенности шкирки

Шкирка — это область кожи на холке, которая у диких предков собак была адаптирована для переноски щенков матерью. У щенков кожа в этой зоне эластичная, что делало подобные манипуляции безопасными. Однако домашние собаки в результате селекции имеют другую анатомию. С возрастом ткани в области шкирки теряют свою подвижность, и попытки поднять собаку таким образом могут стать причиной травм.

Щенки и взрослые собаки: почему возраст имеет значение

У щенков : в первые месяцы жизни кожа более мягкая и эластичная, а вес тела небольшой, поэтому мать может безопасно переносить их за шкирку. Но даже в этом возрасте хозяевам следует быть осторожными и не использовать этот метод без необходимости.

: в первые месяцы жизни кожа более мягкая и эластичная, а вес тела небольшой, поэтому мать может безопасно переносить их за шкирку. Но даже в этом возрасте хозяевам следует быть осторожными и не использовать этот метод без необходимости. У взрослых собак: шкирка утрачивает свою функцию, а мышечная масса и вес увеличиваются. Захват за холку становится болезненным и может повредить мягкие ткани и позвоночник.

Риски и последствия захвата за шкирку

Физические травмы

Давление на шейный отдел позвоночника может вызвать компрессию нервных окончаний.

Резкие движения увеличивают риск повреждения связок и мышц.

Психологический стресс

У собаки развивается страх перед человеком, что приводит к агрессии или тревожности.

Подобное обращение нарушает доверие между питомцем и владельцем, усложняя дрессировку и взаимодействие.

Исключения: когда захват за шкирку может быть оправдан

В экстренных ситуациях, таких как спасение собаки от опасности, кратковременное удержание за шкирку допустимо. Например:

Если необходимо срочно оттащить питомца от дороги.

Чтобы предотвратить нападение на другое животное.

Даже в таких случаях важно поддерживать тело собаки, чтобы снизить нагрузку на шею.

Альтернативные методы обращения

Современная кинология предлагает безопасные и гуманные способы управления поведением собаки:

Использование поводка: правильная амуниция (ошейник, шлейка) помогает контролировать собаку без риска травм.

правильная амуниция (ошейник, шлейка) помогает контролировать собаку без риска травм. Метод позитивного подкрепления: лакомства и похвала позволяют добиваться желаемого поведения без физического воздействия.

лакомства и похвала позволяют добиваться желаемого поведения без физического воздействия. Специальные аксессуары: намордники и корректирующие ошейники, если они правильно подобраны и собака постепенно приучена к ним.

Выводы

Захват за шкирку — устаревший и опасный метод обращения с собаками. Современные ветеринарные и кинологические подходы единодушны: этот способ может причинить питомцу физическую боль и нанести психологическую травму.

Ответственные владельцы должны использовать гуманные методы воспитания, основанные на уважении, заботе и взаимопонимании. Такие подходы укрепляют связь с питомцем, делая его жизнь безопасной и комфортной рядом с любящим хозяином.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

