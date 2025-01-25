Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
15 мифов об акне: почему они не работают и как действительно помочь коже
Доктор Мясников назвал продукты, попадающие под запрет для здоровья суставов
Вас беспокоит онемение пальцев: это может быть опасно
Объем ввода новостроек в России сократился до 56 % в 2024 году
Не тяните с выбором: пора купить летнюю резину для безопасной езды
15 минут в день, чтобы кошка была счастливой: как сделать это правильно
Это место в Чили стоит посетить любителям природы и приключений
Какое секретное вещество скрыто в недрах Урана и Нептуна
Почему стоит включить облепиху в свой рацион? Топ-5 причин

Вредно ли поднимать собаку за шкирку: советы по правильному обращению

3:34
Зоосфера

Вопрос о том, допустимо ли поднимать собаку за шкирку, часто вызывает споры среди владельцев и специалистов. Этот метод обращения с животными имеет корни в дикой природе, но для современных домашних собак он может быть не только неэффективным, но и опасным. Давайте разберёмся, почему шкирка больше не выполняет своей первоначальной функции и какие риски связаны с её использованием.

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

Анатомические особенности шкирки

Шкирка — это область кожи на холке, которая у диких предков собак была адаптирована для переноски щенков матерью. У щенков кожа в этой зоне эластичная, что делало подобные манипуляции безопасными. Однако домашние собаки в результате селекции имеют другую анатомию. С возрастом ткани в области шкирки теряют свою подвижность, и попытки поднять собаку таким образом могут стать причиной травм.

Щенки и взрослые собаки: почему возраст имеет значение

  • У щенков: в первые месяцы жизни кожа более мягкая и эластичная, а вес тела небольшой, поэтому мать может безопасно переносить их за шкирку. Но даже в этом возрасте хозяевам следует быть осторожными и не использовать этот метод без необходимости.
  • У взрослых собак: шкирка утрачивает свою функцию, а мышечная масса и вес увеличиваются. Захват за холку становится болезненным и может повредить мягкие ткани и позвоночник.

Риски и последствия захвата за шкирку

Физические травмы

  • Давление на шейный отдел позвоночника может вызвать компрессию нервных окончаний.
  • Резкие движения увеличивают риск повреждения связок и мышц.

Психологический стресс

  • У собаки развивается страх перед человеком, что приводит к агрессии или тревожности.
  • Подобное обращение нарушает доверие между питомцем и владельцем, усложняя дрессировку и взаимодействие.

Исключения: когда захват за шкирку может быть оправдан

В экстренных ситуациях, таких как спасение собаки от опасности, кратковременное удержание за шкирку допустимо. Например:

  • Если необходимо срочно оттащить питомца от дороги.
  • Чтобы предотвратить нападение на другое животное.

Даже в таких случаях важно поддерживать тело собаки, чтобы снизить нагрузку на шею.

Альтернативные методы обращения

Современная кинология предлагает безопасные и гуманные способы управления поведением собаки:

  • Использование поводка: правильная амуниция (ошейник, шлейка) помогает контролировать собаку без риска травм.
  • Метод позитивного подкрепления: лакомства и похвала позволяют добиваться желаемого поведения без физического воздействия.
  • Специальные аксессуары: намордники и корректирующие ошейники, если они правильно подобраны и собака постепенно приучена к ним.

Выводы

Захват за шкирку — устаревший и опасный метод обращения с собаками. Современные ветеринарные и кинологические подходы единодушны: этот способ может причинить питомцу физическую боль и нанести психологическую травму.

Ответственные владельцы должны использовать гуманные методы воспитания, основанные на уважении, заботе и взаимопонимании. Такие подходы укрепляют связь с питомцем, делая его жизнь безопасной и комфортной рядом с любящим хозяином.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Авто
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Недвижимость
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком Аудио 
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Красота и стиль
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Вот что делать с рассадой петунии, чтобы получить пышное цветение
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
В Испании могут запретить покупать жилье не гражданам ЕС
Вредно ли поднимать собаку за шкирку: советы по правильному обращению
Доктор Мясников утверждает: эта привычка при приёме пищи поможет избежать гастрита
Аренда квартир в российских городах стала дешевле
Фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон занял 13-е место в престижном турнире по фехтованию
В чём секрет путешественников, посетивших все страны
Один фрукт в день, чтобы забыть о сердечных болезнях
Как движение внутреннего ядра Земли влияет на поверхность планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.