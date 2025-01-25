Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты подключения двухклавишного выключателя: что нужно знать каждому
Получается тонким и не рвётся — рецепт теста для пельменей на желтке
Цены на фермерские продукты снизятся за счёт поддержки малого агробизнеса
Галину Польских ужаснули новости о найденном у неё раке почек
Элегантность без заморочек: 4 образа для стильного повседневного гардероба
Chevrolet Onix бросает вызов Lada Vesta на российском рынке
7 простых упражнений, которые сделают ваши губы пухлыми и выразительными
Стало известно, кому не стоит пить воду с лимоном
Галактики стремительно удаляются: этот феномен ломает научные теории

Как отучить кошку драть диван: эффективные методы решения проблемы

2:49
Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с царапинами на мебели и считают это проявлением вредности. Однако для кошек точка когтей — это естественное и необходимое поведение, связанное с их инстинктами и поведенческими особенностями.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Основные причины

  • Инстинкты: кошки точат когти, чтобы удалить старый слой и оставить феромоны для обозначения своей территории.
  • Снятие стресса: изменения в окружающей среде или тревожные ситуации могут заставить кошку активно царапать мебель.
  • Привлечение внимания: если кошка замечает, что её действия вызывают вашу реакцию, она может использовать это для взаимодействия с вами.
  • Скука: недостаток активности и игр может привести к тому, что кошка направляет свою энергию на мебель.

Как решить проблему

Подберите правильную когтеточку

  • Выберите материал, который нравится вашей кошке: сизаль, джут или ковролин.
  • Убедитесь, что когтеточка достаточно высокая, чтобы кошка могла вытянуться.
  • Разместите её рядом с местом, где кошка обычно царапает мебель.

Привлеките интерес к когтеточке

  • Используйте кошачью мяту или валериану для аромата.
  • Закрепите на когтеточке игрушку, чтобы заинтересовать питомца.

Ухаживайте за когтями

  • Регулярно подстригайте когти с помощью специальной когтерезки.
  • Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к грумеру.

Используйте защитные средства

  • Спреи-отпугиватели: готовые или домашние составы с запахом цитрусовых помогут отпугнуть кошку от мебели.
  • Двусторонний скотч или фольга: липкие и шуршащие поверхности неприятны для кошек.
  • Защитные накладки для мебели: специальные покрытия сохранят внешний вид обивки.

Увеличьте активность кошки

  • Играйте с питомцем, чтобы он расходовал свою энергию.
  • Обеспечьте кошке доступ к игрушкам и местам для лазания.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Наказание: крики и использование пульверизатора только усилят стресс кошки.
  • Игнорирование проблемы: без корректировки поведения ситуация может ухудшиться.

Когда обратиться к специалисту

Если ваша кошка проявляет агрессию, постоянно портит мебель или испытывает сильный стресс, стоит обратиться к зоопсихологу. Специалист поможет понять причины поведения и разработает план его коррекции.

Заключение

Чтобы отучить кошку драть диван, нужно понимать её естественные потребности и создать комфортные условия для реализации этих инстинктов. Правильный подход, терпение и забота помогут сохранить вашу мебель в целости, а питомца — счастливым и спокойным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Еда и рецепты
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста Аудио 
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Красота и стиль
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Садоводство, цветоводство
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Секреты подключения двухклавишного выключателя: что нужно знать каждому
Получается тонким и не рвётся — рецепт теста для пельменей на желтке
Цены на фермерские продукты снизятся за счёт поддержки малого агробизнеса
Галину Польских ужаснули новости о найденном у неё раке почек
Элегантность без заморочек: 4 образа для стильного повседневного гардероба
Chevrolet Onix бросает вызов Lada Vesta на российском рынке
7 простых упражнений, которые сделают ваши губы пухлыми и выразительными
Стало известно, кому не стоит пить воду с лимоном
Галактики стремительно удаляются: этот феномен ломает научные теории
Секреты собачьего общения: зачем питомцы нюхают друг друга под хвостом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.