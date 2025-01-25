Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на фермерские продукты снизятся за счёт поддержки малого агробизнеса
Галину Польских ужаснули новости о найденном у неё раке почек
Элегантность без заморочек: 4 образа для стильного повседневного гардероба
Chevrolet Onix бросает вызов Lada Vesta на российском рынке
7 простых упражнений, которые сделают ваши губы пухлыми и выразительными
Стало известно, кому не стоит пить воду с лимоном
Галактики стремительно удаляются: этот феномен ломает научные теории
Как самостоятельно составить программу тренировок в тренажёрном зале: советы для начинающих
Чем рискуют туристы, приезжающие в Кению ради секс-туризма

Секреты собачьего общения: зачем питомцы нюхают друг друга под хвостом

3:08
Зоосфера

Многие хозяева замечают, как их собака при встрече с другими питомцами первым делом устремляется нюхать область под хвостом. На первый взгляд такое поведение кажется странным, но на самом деле за этим скрывается сложный процесс общения и обмена информацией.

Кокони
Фото: commons.wikimedia.org by Дидикриминал, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кокони

Биология собачьего обоняния

Собаки воспринимают мир через запахи. Их обоняние в десятки, а иногда и в сотни раз сильнее человеческого. Особую роль в этом играет вомероназальный орган (орган Якобсона), расположенный на верхнем нёбе. Он реагирует на феромоны — химические вещества, которые собаки воспринимают, игнорируя посторонние запахи.

Анальные железы, расположенные под хвостом, выделяют секрет, содержащий уникальную информацию о каждом животном. Этот "ароматический паспорт" помогает собакам узнавать друг друга.

Почему собаки нюхают под хвостом

Когда собака нюхает другого питомца, она получает информацию о его:

  • Поле.
  • Возрасте.
  • Состоянии здоровья.
  • Эмоциональном состоянии.
  • Готовности к размножению.

Таким образом, этот процесс можно сравнить с рукопожатием у людей, только в более информативной форме.

Кто чаще нюхает и почему

Активность при таком "общении" зависит от:

  • Пола: кобели чаще проявляют интерес, чем самки.
  • Возрастa: молодые собаки более энергичны в исследовании мира.
  • Характера: некоторые питомцы предпочитают избегать общения с другими животными.

Когда стоит беспокоиться

Хотя обнюхивание под хвостом — это естественное поведение, некоторые его проявления могут сигнализировать о проблемах:

  • Собака перестала нюхать других животных: это может быть вызвано инфекцией, травмой или стрессом.
  • Чрезмерный интерес или агрессия: такое поведение может свидетельствовать о недостатке социализации или проблемах с поведением.

В обоих случаях рекомендуется обратиться к ветеринару или кинологу.

Можно ли отучить собаку нюхать под хвостом

Полностью отучить собаку от этого поведения не получится, да и не нужно, поскольку это важная часть её инстинктов. Однако можно научить питомца вести себя сдержаннее:

  • Команды послушания: базовые команды помогут контролировать собаку во время прогулки.
  • Работа с кинологом: специалист поможет скорректировать поведение.
  • Гигиена после прогулки: протирайте морду собаки, если вас беспокоит контакт с другими животными.

Заключение

Нюх под хвостом для собак — это способ общения, который помогает им узнавать друг друга и выстраивать социальные связи. Понимание этого поведения делает отношения с питомцем более гармоничными.

Если вы заметили, что собака ведёт себя необычно — слишком навязчиво или избегает других животных, — обратитесь к специалисту. Здоровая социализация сделает вашего питомца уверенным, а прогулки комфортными.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Садоводство, цветоводство
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород Аудио 
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем
Домашние животные
Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Секрет идеального урожая томатов: сажаем рядом эти растения — результат впечатляет
Забудьте о скрипе паркета: советы, которые сэкономят ваши нервы и деньги
Старый кран превратился в самый дорогой отель Амстердама
Вкуснее, чем в пекарне: готовим пончики с джемом по простому рецепту
Почему боль в груди при нагрузке — повод обратиться к врачу
Почему Дональд Трамп отменил поддержку электромобилей в США
Ключ к спокойствию: почему мы не можем заснуть без одеяла
Как отучить кошку драть диван: эффективные методы решения проблемы
Эстетика Clean Girl: четыре аромата для образа чистоты и ухоженности
Опрятность важнее трендов: как ухаживать за зимними вещами, чтобы выглядеть безупречно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.