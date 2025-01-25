Секреты собачьего общения: зачем питомцы нюхают друг друга под хвостом

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие хозяева замечают, как их собака при встрече с другими питомцами первым делом устремляется нюхать область под хвостом. На первый взгляд такое поведение кажется странным, но на самом деле за этим скрывается сложный процесс общения и обмена информацией.

Фото: commons.wikimedia.org by Дидикриминал, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кокони

Биология собачьего обоняния

Собаки воспринимают мир через запахи. Их обоняние в десятки, а иногда и в сотни раз сильнее человеческого. Особую роль в этом играет вомероназальный орган (орган Якобсона), расположенный на верхнем нёбе. Он реагирует на феромоны — химические вещества, которые собаки воспринимают, игнорируя посторонние запахи.

Анальные железы, расположенные под хвостом, выделяют секрет, содержащий уникальную информацию о каждом животном. Этот "ароматический паспорт" помогает собакам узнавать друг друга.

Почему собаки нюхают под хвостом

Когда собака нюхает другого питомца, она получает информацию о его:

Поле.

Возрасте.

Состоянии здоровья.

Эмоциональном состоянии.

Готовности к размножению.

Таким образом, этот процесс можно сравнить с рукопожатием у людей, только в более информативной форме.

Кто чаще нюхает и почему

Активность при таком "общении" зависит от:

Пола: кобели чаще проявляют интерес, чем самки.

кобели чаще проявляют интерес, чем самки. Возрастa: молодые собаки более энергичны в исследовании мира.

молодые собаки более энергичны в исследовании мира. Характера: некоторые питомцы предпочитают избегать общения с другими животными.

Когда стоит беспокоиться

Хотя обнюхивание под хвостом — это естественное поведение, некоторые его проявления могут сигнализировать о проблемах:

Собака перестала нюхать других животных: это может быть вызвано инфекцией, травмой или стрессом.

это может быть вызвано инфекцией, травмой или стрессом. Чрезмерный интерес или агрессия: такое поведение может свидетельствовать о недостатке социализации или проблемах с поведением.

В обоих случаях рекомендуется обратиться к ветеринару или кинологу.

Можно ли отучить собаку нюхать под хвостом

Полностью отучить собаку от этого поведения не получится, да и не нужно, поскольку это важная часть её инстинктов. Однако можно научить питомца вести себя сдержаннее:

Команды послушания: базовые команды помогут контролировать собаку во время прогулки.

базовые команды помогут контролировать собаку во время прогулки. Работа с кинологом: специалист поможет скорректировать поведение.

специалист поможет скорректировать поведение. Гигиена после прогулки: протирайте морду собаки, если вас беспокоит контакт с другими животными.

Заключение

Нюх под хвостом для собак — это способ общения, который помогает им узнавать друг друга и выстраивать социальные связи. Понимание этого поведения делает отношения с питомцем более гармоничными.

Если вы заметили, что собака ведёт себя необычно — слишком навязчиво или избегает других животных, — обратитесь к специалисту. Здоровая социализация сделает вашего питомца уверенным, а прогулки комфортными.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

