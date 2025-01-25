Могут ли кошачьи паразиты заразить человека: объясняем, как защититься

Домашние кошки дарят тепло и уют, но вместе с этим могут стать источником паразитарных заболеваний, если пренебрегать гигиеной. Глисты и другие паразиты, передающиеся от животных, представляют угрозу для человека. Рассмотрим основные виды паразитов, пути заражения и способы профилактики.
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Кошка и хозяйка
Виды паразитов, передающихся от кошек
Toxocara canis и Toxocara cati
Возбудители токсокароза — круглые черви, яйца которых попадают в окружающую среду с фекалиями кошек. Личинки токсокар могут мигрировать по организму человека, поражая печень, лёгкие, глаза и мозг. Симптомы у детей включают лихорадку, аллергию и проблемы со зрением.
Giardia lamblia
Эти одноклеточные паразиты вызывают лямблиоз, который поражает желудочно-кишечный тракт, вызывая диарею, тошноту и слабость. Заражение может происходить через загрязнённую воду или при контакте с животными.
Toxoplasma gondii
Этот паразит вызывает токсоплазмоз, особенно опасный для беременных женщин. Заражение происходит через фекалии кошек, загрязнённые продукты или воду. У беременных инфекция может вызывать тяжёлые патологии у плода.
Пути передачи паразитов
Заражение чаще всего происходит через несоблюдение правил гигиены. Основные пути передачи:
Шерсть кошки: яйца паразитов остаются на шерсти после вылизывания.
Кошачий лоток: фекалии содержат огромное количество яиц глистов.
Предметы обихода: яйца могут находиться на ковриках, мебели и других поверхностях.
Облизывание лица или рук: уличные кошки представляют особую опасность.
Группы риска
Особенно уязвимы:
Дети: их иммунитет не сформирован, а привычка тянуть руки в рот повышает риск заражения.
Беременные женщины: токсоплазмоз опасен для плода.
Людисослабленным иммунитетом: пожилые, пациенты с ВИЧ или те, кто проходит химиотерапию.
Как защитить себя от заражения
Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать несколько простых правил.
Профилактика у питомцев
Регулярная дегельминтизация: каждые 3 месяца.
Вакцинация: укрепляет иммунитет кошки.
Обработка от блохи клещей: особенно в тёплое время года.
Уход за кошкой и домом
Ежедневная уборка лотка с использованием перчаток.
Мытьё полов с дезинфицирующими средствами раз в неделю.
Исключение сырой рыбы и мяса из рациона питомца.
Соблюдение личной гигиены
Мыть руки после контакта с кошкой, её лотком или лежанкой.
Не позволять кошке облизывать лицо или посуду.
Приучать детей к правилам гигиены с раннего возраста.
Итог
Риск заражения глистами от кошек минимален, если соблюдать профилактические меры. Регулярная дегельминтизация, поддержание чистоты в доме и личная гигиена помогут защитить вас и ваших близких. Помните: здоровье вашего питомца — это основа вашего собственного благополучия.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".