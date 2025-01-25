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Могут ли кошачьи паразиты заразить человека: объясняем, как защититься

Зоосфера

Домашние кошки дарят тепло и уют, но вместе с этим могут стать источником паразитарных заболеваний, если пренебрегать гигиеной. Глисты и другие паразиты, передающиеся от животных, представляют угрозу для человека. Рассмотрим основные виды паразитов, пути заражения и способы профилактики.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Виды паразитов, передающихся от кошек

Toxocara canis и Toxocara cati

  • Возбудители токсокароза — круглые черви, яйца которых попадают в окружающую среду с фекалиями кошек. Личинки токсокар могут мигрировать по организму человека, поражая печень, лёгкие, глаза и мозг. Симптомы у детей включают лихорадку, аллергию и проблемы со зрением.

Giardia lamblia

  • Эти одноклеточные паразиты вызывают лямблиоз, который поражает желудочно-кишечный тракт, вызывая диарею, тошноту и слабость. Заражение может происходить через загрязнённую воду или при контакте с животными.

Toxoplasma gondii

  • Этот паразит вызывает токсоплазмоз, особенно опасный для беременных женщин. Заражение происходит через фекалии кошек, загрязнённые продукты или воду. У беременных инфекция может вызывать тяжёлые патологии у плода.

Пути передачи паразитов

Заражение чаще всего происходит через несоблюдение правил гигиены. Основные пути передачи:

  • Шерсть кошки: яйца паразитов остаются на шерсти после вылизывания.
  • Кошачий лоток: фекалии содержат огромное количество яиц глистов.
  • Предметы обихода: яйца могут находиться на ковриках, мебели и других поверхностях.

Облизывание лица или рук: уличные кошки представляют особую опасность.

Группы риска

Особенно уязвимы:

  • Дети: их иммунитет не сформирован, а привычка тянуть руки в рот повышает риск заражения.
  • Беременные женщины: токсоплазмоз опасен для плода.
  • Люди с ослабленным иммунитетом: пожилые, пациенты с ВИЧ или те, кто проходит химиотерапию.

Как защитить себя от заражения

Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать несколько простых правил.

Профилактика у питомцев

  • Регулярная дегельминтизация: каждые 3 месяца.
  • Вакцинация: укрепляет иммунитет кошки.
  • Обработка от блох и клещей: особенно в тёплое время года.

Уход за кошкой и домом

  • Ежедневная уборка лотка с использованием перчаток.
  • Мытьё полов с дезинфицирующими средствами раз в неделю.
  • Исключение сырой рыбы и мяса из рациона питомца.

Соблюдение личной гигиены

  • Мыть руки после контакта с кошкой, её лотком или лежанкой.
  • Не позволять кошке облизывать лицо или посуду.
  • Приучать детей к правилам гигиены с раннего возраста.

Итог

Риск заражения глистами от кошек минимален, если соблюдать профилактические меры. Регулярная дегельминтизация, поддержание чистоты в доме и личная гигиена помогут защитить вас и ваших близких. Помните: здоровье вашего питомца — это основа вашего собственного благополучия.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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