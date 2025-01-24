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Семь причин кошкиных слёз: почему кошки плачут и на что надо обратить внимание

2:34
Зоосфера

Слёзы у кошек могут быть признаком различных проблем со здоровьем, требующих срочного обращения к ветеринару, рассказала Екатерина Воробьёва, руководитель ветеринарного центра ФГБУ "ВГНКИ".

Взгляд кошки загадочен
Фото: commons.wikimedia.org by Asp17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Взгляд кошки загадочен

Аллергия

Кошки могут быть чувствительны к различным факторам окружающей среды, таким как пыль, пыльца, компоненты корма и другие раздражители. Это может проявляться в виде зуда и раздражения на коже, а также слезотечения.

Инфекции глаз

Конъюнктивит у домашних животных может быть вызван бактериальными или вирусными инфекциями. При этом у питомца появляются покраснение глаз, отёк и выделения. Например, вирус герпеса может привести к длительному слезотечению.

Проблемы со слезными железами

Обструкции протоков могут приводить к накоплению жидкости и вторичным инфекциям.

Травмы

Повреждения глаз и головы также могут привести к слезотечению. Если вы заметили что-то необычное или подозреваете, что ваша собака получила травму, немедленно обратитесь к ветеринару.

Ушные инфекции и паразиты

Некоторые ушные инфекции или наличие паразитов, таких как блохи или клещи, могут вызывать воспалительные процессы и слезотечение.

Глаукома

Это заболевание требует немедленного обращения к ветеринару. Глаукома может вызвать повышение давления внутри глаза, что приводит к дискомфорту и слезотечению.

Хронические заболевания

Некоторые хронические заболевания, например, печени, почек или сердца, могут вызывать различные симптомы, включая слезотечение.

На какие симптомы следует обратить внимание, если у кошки текут слёзы:

— покраснение или отёк в области глаз;
— жидкие или гнойные выделения;
— зуд и раздражение;
— повышенная чувствительность к свету;
— изменения в поведении.

"Если слезотечение не проходит в течение одного-двух дней, или присутствуют другие настораживающие симптомы (например, гнойные выделения, покраснение, отек) или если кошка начинает плохо видеть, немедленно запишитесь на прием к ветврачу", — посоветовала она.

Ветеринар настоятельно рекомендует владельцам не применять человеческие глазные капли или другие лекарственные препараты без предварительной консультации с квалифицированным специалистом.

Самолечение может навредить питомцу, поэтому следует немедленно обратиться к ветеринару. 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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