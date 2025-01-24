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Таксист завёл себе пушистого напарника и стал знаменитостью

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Зоосфера

Житель американского штата Колорадо Кевин Ферман решил взять из приюта пятимесячного щенка по кличке Боуи. Но он работает таксистом, и его график работы настолько плотный, что вскоре Кевин осознал, что питомец скучает в одиночестве. Тогда водитель принял решение брать щенка с собой в поездки.

Собака
Фото: Канал t.me/shot_shot by Скриншот видео канала t.me/shot_shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Как ни удивительно, но пассажиры такси даже обрадовались такому попутчику, никто не возмущался присутствием животного в салоне. Напротив, Боуи быстро стал местной знаменитостью. Особенно его полюбили студенты, которые всегда приветствуют щенка, фотографируются с ним и гладят его.

Можно сказать, пёс вырос в такси, потому что уже два года Кевин берёт на работу своего питомца. Благодаря этому Боуи с малых лет научился общаться с людьми и нисколько их не боится.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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