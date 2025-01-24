Сколько лет вашей собаке по человеческим меркам?

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сколько лет собаке по человеческим меркам? Этот вопрос вызывает интерес и споры среди владельцев собак. Существует несколько методов подсчёта, но ни один из них не является абсолютно точным.

Фото: Канал /t.me/cosmospet by Скриншот канала /t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблица расчёта возраста собак

Один из самых популярных методов — это "год за семь", который предполагает, что один год жизни собаки равен семи годам человеческой жизни. Согласно этой теории, годовалый пёс мог бы пойти в первый класс, а в восемь лет — получать пенсию. Однако эта концепция, которая использовалась в 50-х годах прошлого века, была признана устаревшей. К ней возникает множество вопросов, например, тот факт, что собака может стать мамой уже в возрасте от шести до восемнадцати месяцев.

Другой метод — метод Лебо — предлагает более сложную и рациональную систему подсчёта. Согласно этому методу, первый год жизни собаки равен 15 годам человеческой жизни, второй год — 24 годам, а каждый последующий год равен четырём человеческим годам. Однако и этот способ расчёта не является точным.

Наиболее достоверной и современной считается методика AVMA (Американской ассоциации ветеринарных врачей), которая учитывает размеры собаки и опирается на особенности пород.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



