Как справиться с насморком у кролика за пару недель

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Кролики, как и люди, подвержены насморку. Проблемы с дыханием занимают второе место среди самых распространённых недугов у этих животных после желудочно-кишечных расстройств, таких как застой желудка.

Фото: commons.wikimedia.org by Конни29, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тедди-кролик

Если у вашего кролика появились признаки насморка, важно немедленно обратиться к ветеринару, знакомому с лечением этих животных. Кролики дышат исключительно через нос, и если они начинают дышать ртом, это говорит о серьёзных проблемах с дыханием, требующих экстренной помощи.

Признаки насморка у кролика

Насморк у кроликов проявляется следующим образом:

Выделения из носа: обычно белые или зелёные

Засохшие выделения на лапах: кролики часто пытаются вытирать нос лапами, что может привести к образованию ран

Чихание

Наклон головы: это может указывать на осложнения

Возможные причины

Бактериальные инфекции

Наиболее частой причиной насморка являются инфекции, вызванные бактериями, такими как:

Пастерелла

Псевдомонас

Бордетелла

Стафилококк

Эти бактерии могут передаваться другим питомцам и даже людям. Поэтому, контактируя с больным кроликом, соблюдайте меры гигиены.

Проблемы с зубами

Постоянно растущие зубы кроликов иногда провоцируют воспаления, которые могут распространяться на носовые пазухи, вызывая насморк и слезотечение.

Инородные тела

Частицы сена или травы могут застрять в носу, что приводит к раздражению и инфекциям.

Полипы и наросты

Полипы в носовых ходах мешают нормальному дыханию и провоцируют чихание и насморк.

Диагностика

Для точного диагноза ветеринар может назначить:

Анализ крови: для определения инфекции.

для определения инфекции. Рентген: чтобы выявить инородные тела или проблемы с зубами.

чтобы выявить инородные тела или проблемы с зубами. Культуру и чувствительность: исследование выделений на наличие бактерий.

исследование выделений на наличие бактерий. Риноскопию: осмотр носовых проходов с помощью камеры.

Лечение

Методы лечения зависят от причины:

Антибиотики: препараты подбираются с учётом чувствительности бактерий.

препараты подбираются с учётом чувствительности бактерий. Удаление инородных тел: с помощью риноскопии.

с помощью риноскопии. Лечение зубов: удаление больных зубов при необходимости.

удаление больных зубов при необходимости. Использование небулайзера: для облегчения дыхания.

Восстановление и профилактика

Большинство кроликов успешно восстанавливаются при правильном лечении. Чтобы избежать повторных проблем:

Дезинфицируйте клетку и замените подстилку Регулярно обновляйте сено и воду Поддерживайте спокойную среду для питомца

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).

