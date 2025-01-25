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Вред от пассивного курения: ваши питомцы страдают больше, чем вы думаете

3:24
Зоосфера

Многие знают о вреде пассивного курения для людей, но задумывались ли вы о том, как оно влияет на здоровье ваших питомцев? Кошки, собаки, птицы и другие животные также подвержены риску серьёзных заболеваний, если они живут в доме с курильщиками.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

Что такое пассивное курение

Пассивное курение — это смесь выдыхаемого курильщиком дыма и того, который исходит от сигареты, сигары или трубки. Такой дым содержит тысячи токсичных веществ, включая канцерогены. Более того, остатки дыма, так называемое "третье" курение, оседают на поверхностях: мебели, коврах, одежде, шерсти животных. Домашние животные подвергаются воздействию токсинов, прикасаясь к этим поверхностям или облизывая свою шерсть.

Почему это опасно

Воздействие табачного дыма увеличивает риск для здоровья питомцев, включая:

  • Респираторные заболевания: кашель, чихание, бронхит, астма.
  • Онкологические болезни: рак лёгких, носовой полости, мочевого пузыря.
  • Аллергии и кожные проблемы: дерматит, раздражение кожи.
  • Проблемы с глазами: покраснение и воспаление.
  • Сердечно-сосудистые осложнения.

Особенности влияния на разных животных

Собаки

Породы с коротким носом (мопсы, бульдоги) чаще страдают от заболеваний лёгких, а собаки с длинным носом — от рака носовой полости. Длительное воздействие дыма повышает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кошки

У кошек, живущих с курильщиками, в два раза выше риск развития лимфомы. При вылизывании шерсти они проглатывают токсичные вещества, что может привести к опухолям полости рта.

Птицы

Их дыхательная система особенно уязвима. Пассивное курение может вызвать пневмонию, хронические болезни дыхательных путей, стресс и даже репродуктивные проблемы.

Мелкие животные

Кролики, морские свинки и хорьки тоже страдают от дыма: у них возникают заболевания дыхательной системы и нарушения пищеварения.

Как защитить питомцев

  • Бросьте курить: это лучший способ защитить здоровье ваших животных.
  • Создайте зоны без дыма: запретите курить в доме и особенно там, где находятся питомцы.
  • Курите только на улице: держитесь подальше от мест, где животные проводят время.
  • Проветривайте помещение: используйте очистители воздуха и чаще открывайте окна.
  • Чистите поверхности: регулярно мойте подстилки, игрушки и убирайте в доме.
  • Просвещайте близких: расскажите семье и друзьям о рисках пассивного курения для животных.

А как насчёт вейпинга

Хотя дым от вейпинга содержит меньше вредных веществ, он также опасен. Никотин и токсичные соединения, образующиеся при нагреве, могут вызывать проблемы с дыханием и сердечно-сосудистой системой у животных.

Помогите питомцу жить дольше

Поддержание бездымной среды — ключ к здоровью и долголетию ваших любимцев. Если вы или ваши близкие не можете отказаться от курения, позаботьтесь хотя бы о минимизации риска для животных. Их здоровье — в ваших руках.

Уточнения

Пассивное курение (также вторичное или «англ. second-hand» курение) — процесс вдыхания побочного или вторичного табачного дыма вместе с воздухом людьми, которые находятся вблизи курящего человека.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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