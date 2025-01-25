Вред от пассивного курения: ваши питомцы страдают больше, чем вы думаете

Многие знают о вреде пассивного курения для людей, но задумывались ли вы о том, как оно влияет на здоровье ваших питомцев? Кошки, собаки, птицы и другие животные также подвержены риску серьёзных заболеваний, если они живут в доме с курильщиками.
Пассивное курение — это смесь выдыхаемого курильщиком дыма и того, который исходит от сигареты, сигары или трубки. Такой дым содержит тысячи токсичных веществ, включая канцерогены. Более того, остатки дыма, так называемое "третье" курение, оседают на поверхностях: мебели, коврах, одежде, шерсти животных. Домашние животные подвергаются воздействию токсинов, прикасаясь к этим поверхностям или облизывая свою шерсть.
Воздействие табачного дыма увеличивает риск для здоровья питомцев, включая:
Породы с коротким носом (мопсы, бульдоги) чаще страдают от заболеваний лёгких, а собаки с длинным носом — от рака носовой полости. Длительное воздействие дыма повышает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
У кошек, живущих с курильщиками, в два раза выше риск развития лимфомы. При вылизывании шерсти они проглатывают токсичные вещества, что может привести к опухолям полости рта.
Их дыхательная система особенно уязвима. Пассивное курение может вызвать пневмонию, хронические болезни дыхательных путей, стресс и даже репродуктивные проблемы.
Кролики, морские свинки и хорьки тоже страдают от дыма: у них возникают заболевания дыхательной системы и нарушения пищеварения.
Хотя дым от вейпинга содержит меньше вредных веществ, он также опасен. Никотин и токсичные соединения, образующиеся при нагреве, могут вызывать проблемы с дыханием и сердечно-сосудистой системой у животных.
Поддержание бездымной среды — ключ к здоровью и долголетию ваших любимцев. Если вы или ваши близкие не можете отказаться от курения, позаботьтесь хотя бы о минимизации риска для животных. Их здоровье — в ваших руках.
Пассивное курение (также вторичное или «англ. second-hand» курение) — процесс вдыхания побочного или вторичного табачного дыма вместе с воздухом людьми, которые находятся вблизи курящего человека.
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