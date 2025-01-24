Сложный возраст у собак: как справиться с подростковым периодом

4:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Как и у людей, подростковый возраст у собак — это время перемен, исследований и часто сложного поведения. В этот период собаки проверяют границы своих возможностей, а заодно и вашего терпения. Кажется, что все правила и команды, выученные в щенячьем возрасте, разлетаются в пух и прах. Однако с пониманием этой фазы и правильным подходом можно превратить её в важный этап для дальнейшего воспитания.

Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенки

Что такое подростковый возраст у собак

Средний возраст наступления подросткового периода у собак — около шести месяцев, но у некоторых пород он может начаться позже. Подростковый возраст продолжается до полутора-двух лет, в зависимости от породы. Этот период сопровождается половым созреванием, всплесками энергии и стремлением к независимости.

Внимание! Именно в этот период многие собаки оказываются в приютах из-за того, что владельцы не справляются с их поведением. Но стоит помнить, что этот этап — временный, и с правильными мерами вы сможете вырастить воспитанную и счастливую собаку.

Особенности поведения подростковых собак

Подростковый возраст сопровождается яркими изменениями, которые важно понимать:

Снижение интереса к владельцу. Собака может игнорировать команды, даже если раньше выполняла их идеально. Это не означает, что она перестала вас любить, просто её внимание отвлечено на окружающий мир.

Собака может игнорировать команды, даже если раньше выполняла их идеально. Это не означает, что она перестала вас любить, просто её внимание отвлечено на окружающий мир. Повышенная энергия. Подростковые собаки нуждаются в активных физических нагрузках. Без достаточного количества прогулок или игр они могут стать деструктивными дома.

Подростковые собаки нуждаются в активных физических нагрузках. Без достаточного количества прогулок или игр они могут стать деструктивными дома. Половое созревание. У нестерилизованных собак начинают проявляться половые инстинкты: самцы могут пытаться убежать или метить территорию, а самки — привлекать к себе внимание самцов.

У нестерилизованных собак начинают проявляться половые инстинкты: самцы могут пытаться убежать или метить территорию, а самки — привлекать к себе внимание самцов. Короткая концентрация внимания. Собаки могут забывать команды и вести себя, как будто никогда не проходили обучения. Это временно, но важно быть терпеливым и последовательным.

Собаки могут забывать команды и вести себя, как будто никогда не проходили обучения. Это временно, но важно быть терпеливым и последовательным. Повышенная пугливость. Обычные вещи могут внезапно начать пугать собаку. Не поощряйте её страхи, но и не заставляйте силой сталкиваться с пугающими ситуациями.

Обычные вещи могут внезапно начать пугать собаку. Не поощряйте её страхи, но и не заставляйте силой сталкиваться с пугающими ситуациями. Физические изменения. Собака достигает своего взрослого роста, теряет мягкую щенячью шерсть и иногда выглядит неуклюже. Это нормально, и с возрастом она приобретёт уверенность в своих движениях.

Советы для владельцев собак-подростков

Справляться с подростковым возрастом нелегко, но следующие рекомендации помогут вам облегчить этот период:

Используйте преграды. Если вы не можете постоянно следить за собакой, ограничьте её доступ к вещам, которые она может испортить. Специальные ворота или отдельная зона помогут предотвратить неприятности. Обеспечьте физическую активность. Долгие прогулки, активные игры и тренировки помогут вашей собаке выплеснуть энергию и оставаться спокойнее дома. Будьте терпеливы. Тренировки в этот период должны быть короткими и позитивными. Используйте поощрения, чтобы закрепить нужное поведение. Соблюдайте последовательность. Устанавливайте чёткие правила и придерживайтесь их. Несоответственность в ваших действиях может запутать собаку и усложнить обучение. Запишитесь на занятия по послушанию. Курсы с профессиональным тренером помогут укрепить ваши знания и навыки, а также дадут возможность социализировать собаку.

Подростковый возраст: шаг к взрослой жизни

Помните, что подростковый период — это всего лишь этап. Ваш питомец учится адаптироваться к новым ощущениям и телесным изменениям. Если вы готовы с пониманием и терпением пережить этот период, то в итоге получите верного и послушного друга.

Да, вы будете скучать по милым выходкам вашего щенка, но взрослая собака подарит вам не меньше радости — только уже в более уравновешенном состоянии.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

