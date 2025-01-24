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Сложный возраст у собак: как справиться с подростковым периодом

4:17
Зоосфера » Собаки

Как и у людей, подростковый возраст у собак — это время перемен, исследований и часто сложного поведения. В этот период собаки проверяют границы своих возможностей, а заодно и вашего терпения. Кажется, что все правила и команды, выученные в щенячьем возрасте, разлетаются в пух и прах. Однако с пониманием этой фазы и правильным подходом можно превратить её в важный этап для дальнейшего воспитания.

Щенки
Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенки

Что такое подростковый возраст у собак

Средний возраст наступления подросткового периода у собак — около шести месяцев, но у некоторых пород он может начаться позже. Подростковый возраст продолжается до полутора-двух лет, в зависимости от породы. Этот период сопровождается половым созреванием, всплесками энергии и стремлением к независимости.

Внимание! Именно в этот период многие собаки оказываются в приютах из-за того, что владельцы не справляются с их поведением. Но стоит помнить, что этот этап — временный, и с правильными мерами вы сможете вырастить воспитанную и счастливую собаку.

Особенности поведения подростковых собак

Подростковый возраст сопровождается яркими изменениями, которые важно понимать:

  • Снижение интереса к владельцу. Собака может игнорировать команды, даже если раньше выполняла их идеально. Это не означает, что она перестала вас любить, просто её внимание отвлечено на окружающий мир.
  • Повышенная энергия. Подростковые собаки нуждаются в активных физических нагрузках. Без достаточного количества прогулок или игр они могут стать деструктивными дома.
  • Половое созревание. У нестерилизованных собак начинают проявляться половые инстинкты: самцы могут пытаться убежать или метить территорию, а самки — привлекать к себе внимание самцов.
  • Короткая концентрация внимания. Собаки могут забывать команды и вести себя, как будто никогда не проходили обучения. Это временно, но важно быть терпеливым и последовательным.
  • Повышенная пугливость. Обычные вещи могут внезапно начать пугать собаку. Не поощряйте её страхи, но и не заставляйте силой сталкиваться с пугающими ситуациями.
  • Физические изменения. Собака достигает своего взрослого роста, теряет мягкую щенячью шерсть и иногда выглядит неуклюже. Это нормально, и с возрастом она приобретёт уверенность в своих движениях.

Советы для владельцев собак-подростков

Справляться с подростковым возрастом нелегко, но следующие рекомендации помогут вам облегчить этот период:

  1. Используйте преграды. Если вы не можете постоянно следить за собакой, ограничьте её доступ к вещам, которые она может испортить. Специальные ворота или отдельная зона помогут предотвратить неприятности.
  2. Обеспечьте физическую активность. Долгие прогулки, активные игры и тренировки помогут вашей собаке выплеснуть энергию и оставаться спокойнее дома.
  3. Будьте терпеливы. Тренировки в этот период должны быть короткими и позитивными. Используйте поощрения, чтобы закрепить нужное поведение.
  4. Соблюдайте последовательность. Устанавливайте чёткие правила и придерживайтесь их. Несоответственность в ваших действиях может запутать собаку и усложнить обучение.
  5. Запишитесь на занятия по послушанию. Курсы с профессиональным тренером помогут укрепить ваши знания и навыки, а также дадут возможность социализировать собаку.

Подростковый возраст: шаг к взрослой жизни

Помните, что подростковый период — это всего лишь этап. Ваш питомец учится адаптироваться к новым ощущениям и телесным изменениям. Если вы готовы с пониманием и терпением пережить этот период, то в итоге получите верного и послушного друга.

Да, вы будете скучать по милым выходкам вашего щенка, но взрослая собака подарит вам не меньше радости — только уже в более уравновешенном состоянии.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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