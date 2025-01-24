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Эта японская собака с атлетичной внешностью покоряет сердца

2:55
Зоосфера » Собаки

Среди японских пород собак Сикоку выделяется своей атлетичной внешностью и уникальным темпераментом. Когда-то он использовался для охоты, но сегодня является национальным символом Японии. Однако воспитание этой собаки требует особого подхода.

Происхождение: история охотника

Сикоку получил своё название от одноимённого острова в Японии, где его изначально разводили для охоты на кабанов в горной местности. Выделяют три типа так называемых "собак Коти": Хонгава, Хата и Ава, причём Хонгава преобладает сегодня. Эта порода официально вошла в реестр Международной кинологической федерации только в 1980 году, но уже давно считается частью культурного наследия Японии.

Характер: независимый защитник

Сикоку — это собака не для новичков. Унаследовав сильный охотничий инстинкт, он энергичен и нуждается в регулярных физических нагрузках: длительных прогулках и активных играх. Ему подойдёт жизнь в сельской местности, желательно в доме с огороженным участком.

Сикоку недоверчив к незнакомцам, но надёжно защищает свою семью. Несмотря на внешнее спокойствие, он склонен к доминированию. Поэтому его воспитание требует сочетания мягкости и твёрдости, чтобы установить гармоничные и уважительные отношения.

Внешний вид: стройный и крепкий

Собака средних размеров: вес самок составляет 16-19 кг, самцов — 20-26 кг. Сикоку легко узнать по пропорциональному телу, треугольной форме головы, миндалевидным тёмно-коричневым глазам и высоко поставленному хвосту.

Его шерсть жёсткая с плотным подшёрстком, что позволяет ему выдерживать холод, дождь и ветер. Окрас может быть сезамовым (смесь чёрных и рыжих волос), светло-коричневым, чёрным или красным.

Стоимость: на что обратить внимание

Покупка Сикоку обойдётся в 1500–2000 евро, в зависимости от репутации питомника. Помимо этого, нужно учитывать расходы на качественное питание, ветеринарные осмотры и, возможно, занятия с кинологом. Также потребуется предусмотреть затраты на передержку, если вы собираетесь в поездку.

Здоровье: уход за крепким питомцем

Сикоку отличается хорошим здоровьем, но нуждается в регулярном уходе. Его нужно ежедневно расчёсывать, особенно во время линьки, когда шерсть выпадает в больших количествах. Также рекомендуется регулярно проверять уши, чистить зубы и подстригать когти. Профилактические осмотры у ветеринара помогут выявить возможные проблемы, такие как дисплазия тазобедренного или локтевого сустава.

Уточнения

Сикоку или коти-ину, или коти-кэн (яп. 四国犬 сикоку-кэн) — порода охотничьих собак, одна из шести в регистре японской кинологической организации по защите и сохранению исконно японских пород — Нихонкэн Ходзонкай (Nippo).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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