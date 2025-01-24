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Вы не поверите: сколько пород кошек существует в мире прямо сейчас

2:58
Зоосфера

Кошки — грациозные, загадочные и удивительно харизматичные спутники человека на протяжении тысячелетий. Но сколько же существует пород этих удивительных животных? Этот вопрос волнует и тех, кто уже живёт с пушистым другом, и тех, кто только выбирает себе нового члена семьи. В этой статье мы разберёмся, какова классификация пород кошек в 2025 году, и что влияет на эти цифры.

Испуганная кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Испуганная кошка

История появления пород

История пород кошек начинается с их одомашнивания около восьми тысяч лет назад. Однако целенаправленная селекция пород — процесс относительно молодой, начавшийся в XIX веке. Именно в это время люди начали выводить кошек с уникальными внешними и поведенческими особенностями, такими как египетская мау с её пятнистой шёрсткой или мейн-кун с массивным телосложением.

Интересно, что кошки изменились значительно меньше, чем собаки, благодаря своей независимости от задач, таких как охота или охрана. Это делает различия между породами более тонкими и порой едва заметными.

Сколько пород существует в 2025 году

  • Число признанных пород зависит от организации, которая ведёт их учёт:
  • Международная ассоциация кошек (TICA): признаёт 73 породы.
  • Ассоциация любителей кошек (CFA): в списке 45 пород.
  • Международная федерация кошек (FIFe): насчитывает 48 пород.
  • Британская энциклопедия: упоминает 15 пород.

Эта разница обусловлена подходами: одни реестры учитывают только чистопородных животных с подтверждённой родословной, другие допускают гибриды и экспериментальные виды.

Признание новых пород

Новые породы появляются редко и проходят строгую проверку. Например, в последние годы признание получили такие породы, как ликои (кошки с "волчьей" внешностью) и кхао-мани (белоснежные кошки с глазами разного цвета). Однако создание новых пород вызывает споры, особенно если мутации связаны с предрасположенностью к заболеваниям.

Беспородные кошки: уникальность вне стандартов

Хотя беспородные кошки не попадают в реестры, они столь же особенные, как и их породистые собратья. Они часто обладают крепким здоровьем благодаря генетическому разнообразию и становятся преданными друзьями для своих владельцев.

Заключение

Сколько пород кошек существует в мире? Ответ варьируется от 15 до 73 в зависимости от классификации. Однако, выбирая между породистым и беспородным питомцем, главное — это забота и любовь. Любая кошка может стать частью вашей семьи и наполнить дом теплом и радостью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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