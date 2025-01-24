Теплый дом для австралийских страусов в Сибири

В Большереченском зоопарке страусы эму Степанида и Яша обрели новый дом — тёплый вольер площадью 50 квадратных метров. Об этом 23 января сообщил новостной портал Город55. Эти птицы уже давно являются "Почётными старожилами" зоопарка и любимцами его гостей.
"Хотя эму благодаря своему оперению могут адаптироваться к суровым условиям и переносить сибирские морозы, с наступлением холодов мы ежегодно переводили их в тёплое помещение для зимовки. Однако там они были недоступны для посетителей. Теперь же новый вольер с экспозиционными окнами позволяет гостям наблюдать за нашими подопечными круглый год", — отметили сотрудники зоопарка.
Новый утеплённый вольер обеспечивает птицам комфорт в холодное время года. Летом же эму смогут гулять на открытой территории, которая в 10 раз превышает площадь их зимнего жилища.
В естественной среде эму обитают в просторных местах, заросших невысокими деревьями. Они распространены по всей территории Австралии, за исключением густонаселённых районов и засушливых зон. Эти уникальные птицы, хорошо адаптированные к различным условиям, продолжают радовать гостей зоопарка даже зимой.
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