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Прогулки для щенков: как правильно рассчитать время

1:41
Зоосфера

Выгуливание собаки — это важная часть ухода за питомцем, но сколько времени должно занимать это занятие? Ответ на этот вопрос зависит от возраста, породы и уровня активности вашей собаки. Ветеринар Николь Раус объяснила основные правила в своём видео на TikTok.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Для щенков действует простое правило: 5 минут физической активности на каждый месяц жизни, дважды в день. Например, четырёхмесячный щенок может гулять по 20 минут два раза в день. Это время можно использовать на прогулки, игры в саду или другие виды упражнений.

Взрослым собакам нужно больше движения: от 30 до 60 минут в день. Очень активные породы, такие как бордер-колли, могут нуждаться в 1-2 часах активности. Если у вас нет времени на длительные прогулки, можно разбить нагрузку на два подхода по 20 минут.

Пожилым собакам тоже нужно двигаться. Им подходят упражнения с низкой нагрузкой, такие как ходьба по мягким поверхностям или гидротерапия, чтобы поддерживать здоровье суставов.

Эксперты подчеркивают, что прогулки важны не только для физического, но и для умственного здоровья собаки. Помимо физической активности, нужно уделять внимание играм и другим занятиям, которые стимулируют мозг питомца.

Для большинства собак оптимальное время прогулки составляет 20-30 минут один-два раза в день. Однако это индивидуально: уровень активности и потребности зависят от породы, возраста и здоровья собаки.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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