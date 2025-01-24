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Как научить кошку не будить вас ночью: простые советы

2:18
Зоосфера

Ваша кошка снова решила стать будильником и разбудить вас в самую неподобающую минуту, прыгая по кровати и мурлыкая? Это довольно знакомая ситуация для многих владельцев пушистых питомцев, и она может повторяться каждый день, если не разобраться в её причинах.

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Первая и, пожалуй, самая очевидная причина — кошка проголодалась. Пустая миска заставляет её тормошить вас в надежде, что вы встанете и покормите её. Если вы уступите и дадите ей еду, будьте готовы к тому, что это станет регулярной практикой. Что можно сделать? Кормите кошку перед сном, чтобы она не просыпалась от голода ночью. Вы также можете оставить миску с едой доступной на ночь — это избавит вас от ночных "визитов" питомца.

Вторая причина — сбой в привычном режиме. Кошки — это не просто пушистые существа, они имеют внутренний биоритм, подстраивающийся под расписание хозяев. Если вы привыкли вставать в одно время, а вдруг решили поспать подольше, кошка будет удивляться и начнёт беспокоить вас, требуя внимания. Чтобы избежать этого, закрывайте дверь в спальню или держите поблизости игрушки для кошки, чтобы отвлечь её внимание.

Третья причина — стресс. Это может быть связано с чем угодно: грязным лотком, переездом, громким шумом за окном. Кошка будет искать место, где чувствует себя в безопасности, и это, вероятно, будет ваша кровать. В такой ситуации не стоит мешать кошке, если она прижимается к вам. Ваш запах и тепло помогут ей почувствовать себя в безопасности.

Четвёртая причина — кошка не выплеснула свою энергию. Если она спала днём или вечером, а ночью просыпается активной, готовой к играм, вам стоит уделить внимание её активности. Играйте с ней в течение дня, оставляйте игрушки, а за час до сна успокойте её, сидя рядом и общаясь. Это поможет кошке ложиться спать вовремя и не будить вас ночью.

Отучить кошку работать будильником сразу не получится, но с терпением и последовательным подходом она привыкнет к новым правилам и перестанет тревожить вас ранним утром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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