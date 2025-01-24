Как отучить собаку бесконечно лаять? Простой метод, который работает

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лай для собаки — это естественное поведение, но если не заняться воспитанием щенка с раннего возраста, будьте готовы к тому, что привычка лаять может превратиться в проблему.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящий щенок

Почему обычные методы не работают

Многие хозяева либо игнорируют собачий лай, либо пытаются перекрикивать питомца. Оба варианта — ошибочные. Вместо этого важно обучить собаку правильному поведению, используя специальные команды.

Команда "перестань лаять"

Если ваша собака начинает лаять на незнакомца или по другой причине, позвольте ей гавкнуть 2-3 раза, чтобы она выполнила свою "охранную функцию". Затем похвалите её за бдительность и дайте команду "перестань лаять". В это время поднесите к её носу любимое лакомство.

Питомец замолчит, ведь он не сможет одновременно лаять и обнюхивать вкусняшку. Через пару секунд вручите награду. Постепенно увеличивайте интервал между прекращением лая и выдачей лакомства. Это поможет закрепить новое поведение.

Что делать, если щенок скулит

Скуливший щенок требует особого подхода. Важно не реагировать на его жалобные звуки сразу. Если вы броситесь к питомцу при каждом скулении, он воспримет ваше внимание как награду за такое поведение.

Правильный способ — игнорировать щенка, пока он не успокоится. Как только он перестанет скулить, похвалите его и дайте понять, что спокойствие — это правильная реакция. Со временем малыш поймёт, что плач не помогает добиться желаемого.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



