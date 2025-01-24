Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 эффективных советов, как укрепить ногти после снятия гель-лака
Поход на снегоступах для групп и семей на Этне: среди лавы и заснеженных лесов
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Неровные стены: вот как их исправить без больших затрат
Почему интерес к дизелям сохраняется на фоне падения продаж
Эти лоферы станут вашим главным модным оружием весной 2025 года
Волна неудач для Volkswagen продолжается
Ослабленный иммунитет: причина может быть в нехватке белков
В Дагестане врачи удалили необычную массу из желудка пациентки

Как отучить собаку бесконечно лаять? Простой метод, который работает

1:39
Зоосфера

Лай для собаки — это естественное поведение, но если не заняться воспитанием щенка с раннего возраста, будьте готовы к тому, что привычка лаять может превратиться в проблему.

Спящий щенок
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий щенок

Почему обычные методы не работают

Многие хозяева либо игнорируют собачий лай, либо пытаются перекрикивать питомца. Оба варианта — ошибочные. Вместо этого важно обучить собаку правильному поведению, используя специальные команды.

Команда "перестань лаять"

Если ваша собака начинает лаять на незнакомца или по другой причине, позвольте ей гавкнуть 2-3 раза, чтобы она выполнила свою "охранную функцию". Затем похвалите её за бдительность и дайте команду "перестань лаять". В это время поднесите к её носу любимое лакомство.

Питомец замолчит, ведь он не сможет одновременно лаять и обнюхивать вкусняшку. Через пару секунд вручите награду. Постепенно увеличивайте интервал между прекращением лая и выдачей лакомства. Это поможет закрепить новое поведение.

Что делать, если щенок скулит

Скуливший щенок требует особого подхода. Важно не реагировать на его жалобные звуки сразу. Если вы броситесь к питомцу при каждом скулении, он воспримет ваше внимание как награду за такое поведение.

Правильный способ — игнорировать щенка, пока он не успокоится. Как только он перестанет скулить, похвалите его и дайте понять, что спокойствие — это правильная реакция. Со временем малыш поймёт, что плач не помогает добиться желаемого.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
3 главных секрета для укладки коротких волос, которые должны знать все
Красота и стиль
3 главных секрета для укладки коротких волос, которые должны знать все Аудио 
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Домашние животные
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья Аудио 
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Экономика и бизнес
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Чёрное море хотят переименовать
Чёрное море хотят переименовать
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Президент Аргентины Милей в Давосе обосновал причину СВО на Украине Любовь Степушова Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Последние материалы
Новый туристический маршрут появился в Новороссийске
Врач объяснила, сколько воды нужно пить в зимний период
Этот простой способ избавит от бороздок и сделает ногти безупречными
Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Как отучить собаку бесконечно лаять? Простой метод, который работает
Простая посадка фацелии весной: секрет плодородной почвы
Влияние автомобильных шин на здоровье человека: токсичные вещества обнаружены в моче
Как мужчинe после 30 эффективно накачать пресс?
В Госдуме предложили давать скидки на билеты детям до 18 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.