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Секрет подоконника: почему кошки проводят там большую часть дня

1:32
Зоосфера

Если у вас дома есть кошка, вы наверняка замечали, как она обожает проводить время на подоконнике. Но причина этого вовсе не желание сбежать на улицу.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Для кошек наблюдение за происходящим снаружи — это не просто любопытство. У этих привычек есть вполне понятные объяснения.

Любопытство и звуки

Кошки от природы очень любознательны. Любой звук за пределами дома сразу привлекает их внимание — будь то пение птиц или городской шум. Даже дома они остаются охотниками, которым важно быть в курсе всего, что происходит вокруг.

Чувство безопасности

Для кошки дом — это её территория. Сидя у окна, питомец не только наблюдает за внешним миром, но и чувствует себя в безопасности, одновременно оценивая потенциальные угрозы извне.

Любовь к солнцу

Кошки обожают греться на солнце, и подоконник у окна — идеальное место для этого. Заодно они получают возможность наслаждаться видом на окружающий мир.

Скука в одиночестве

Даже если день выдался пасмурным, кошка не упустит шанс посидеть у окна. Особенно это актуально, когда хозяин уходит из дома, а питомцу нужно чем-то себя занять.

Важно для владельцев

Все эти привычки необходимо учитывать, особенно в сезон выращивания рассады на подоконниках. Постарайтесь оставить для вашей кошки хотя бы небольшой свободный участок у окна — это сделает её счастливее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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