Секрет подоконника: почему кошки проводят там большую часть дня

Если у вас дома есть кошка, вы наверняка замечали, как она обожает проводить время на подоконнике. Но причина этого вовсе не желание сбежать на улицу.
Для кошек наблюдение за происходящим снаружи — это не просто любопытство. У этих привычек есть вполне понятные объяснения.
Любопытство и звуки
Кошки от природы очень любознательны. Любой звук за пределами дома сразу привлекает их внимание — будь то пение птиц или городской шум. Даже дома они остаются охотниками, которым важно быть в курсе всего, что происходит вокруг.
Чувство безопасности
Для кошки дом — это её территория. Сидя у окна, питомец не только наблюдает за внешним миром, но и чувствует себя в безопасности, одновременно оценивая потенциальные угрозы извне.
Любовь к солнцу
Кошки обожают греться на солнце, и подоконник у окна — идеальное место для этого. Заодно они получают возможность наслаждаться видом на окружающий мир.
Скука в одиночестве
Даже если день выдался пасмурным, кошка не упустит шанс посидеть у окна. Особенно это актуально, когда хозяин уходит из дома, а питомцу нужно чем-то себя занять.
Важно для владельцев
Все эти привычки необходимо учитывать, особенно в сезон выращивания рассады на подоконниках. Постарайтесь оставить для вашей кошки хотя бы небольшой свободный участок у окна — это сделает её счастливее.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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