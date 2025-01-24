Ночные дела кошек: как они проводят время, пока вы спите

Многие владельцы кошек даже не подозревают, чем их питомцы заняты ночью, пока все домочадцы спят. Но для кошек темное время суток — это настоящая рабочая смена. У них есть свои дела, которые они выполняют по привычке или инстинкту.
1. Обход территории
Кошки считают вашу квартиру своей территорией, поэтому регулярный ночной обход — их обязанность. Питомцы проверяют знакомые уголки, оставляют метки, трутся головой о мебель или точат когти. Это помогает им не только обозначить границы владений, но и снять стресс или напряжение.
2. Наблюдение и контроль
Кошки всегда начеку. Они могут тихо следить за действиями хозяина или изучать нового члена семьи, будь то человек или животное. Их внимательность объясняется природным инстинктом охотника и стремлением контролировать всё вокруг.
3. Отдых и новые обходы
После выполнения своих ночных дел кошка может забраться к хозяину в постель, чтобы немного отдохнуть. Но, выспавшись, пушистый охранник снова отправится патрулировать свои владения.
Весь недосып животные восстанавливают днём. Не удивляйтесь, если ваш питомец большую часть светового дня проводит в состоянии блаженной дремоты — это вполне естественно для кошек.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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