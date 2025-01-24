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Ночные дела кошек: как они проводят время, пока вы спите

1:29
Зоосфера

Многие владельцы кошек даже не подозревают, чем их питомцы заняты ночью, пока все домочадцы спят. Но для кошек темное время суток — это настоящая рабочая смена. У них есть свои дела, которые они выполняют по привычке или инстинкту.

Сиамская кошка
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сиамская кошка

1. Обход территории

Кошки считают вашу квартиру своей территорией, поэтому регулярный ночной обход — их обязанность. Питомцы проверяют знакомые уголки, оставляют метки, трутся головой о мебель или точат когти. Это помогает им не только обозначить границы владений, но и снять стресс или напряжение.

2. Наблюдение и контроль

Кошки всегда начеку. Они могут тихо следить за действиями хозяина или изучать нового члена семьи, будь то человек или животное. Их внимательность объясняется природным инстинктом охотника и стремлением контролировать всё вокруг.

3. Отдых и новые обходы

После выполнения своих ночных дел кошка может забраться к хозяину в постель, чтобы немного отдохнуть. Но, выспавшись, пушистый охранник снова отправится патрулировать свои владения.

Как кошки компенсируют ночные "дежурства"

Весь недосып животные восстанавливают днём. Не удивляйтесь, если ваш питомец большую часть светового дня проводит в состоянии блаженной дремоты — это вполне естественно для кошек.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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