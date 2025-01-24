Польза кошек для здоровья: 5 главных причин завести питомца

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные делают нас счастливее, помогают справляться с одиночеством и дисциплинируют. Но что выбрать — кошку или собаку? Если вы склоняетесь к первому варианту, вот пять весомых причин, почему кошка станет отличным питомцем.

Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Язык кошки

1. Антистресс

Поглаживание мягкой шерсти кошки и её мурлыканье способны творить чудеса. Эти действия помогают нормализовать сердечный ритм, снижают уровень гормона стресса (кортизола) и повышают выработку серотонина — гормона счастья. Кошка рядом — это настоящая терапия от напряжения.

2. Здоровый сон

Хотя пускать кошку в постель не всегда рекомендуется, её присутствие может положительно влиять на ваш сон. Люди засыпают быстрее и чувствуют себя комфортнее, если рядом мурчит пушистый друг, создавая ощущение безопасности.

3. Борьба с одиночеством

Уход за кошкой требует внимания: её нужно кормить, заботиться о здоровье, играть. Эти повседневные хлопоты помогают избежать чувства одиночества. Некоторые породы кошек особенно привязаны к своим хозяевам и напоминают по преданности собак.

4. Польза для здоровья

Общение с кошкой способствует физической активности, что особенно важно в пожилом возрасте. Считается также, что кошки помогают уменьшать боль и воспаление, а их присутствие благотворно влияет на общее самочувствие человека.

5. Снижение аллергии у детей

Исследования показывают, что появление кошки в доме, где есть маленькие дети или беременные женщины, снижает вероятность развития аллергии на животных. Это делает кошек не только милыми, но и полезными спутниками семьи.

Кошка — это не просто питомец, а источник любви, заботы и пользы для здоровья. Она помогает справляться со стрессом, улучшает сон, поддерживает активность и делает дом уютнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

