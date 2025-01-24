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Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем

1:24
Зоосфера

Существует мнение, что кошки не способны любить так, как это делают собаки. Многие считают, что эти независимые создания просто наслаждаются комфортом, который им обеспечивает человек, и не испытывают к нам глубоких чувств. Но всё ли так однозначно?

Котик
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котик

Как кошки показывают свою любовь

Если кошка не выбегает вам навстречу после работы или не откликается на кличку, это не значит, что она вас не любит. Эксперты утверждают, что кошки выражают свои чувства тонко и деликатно.

Признаки любви у кошек:

Медленное жмурение. Когда кошка смотрит на вас и медленно прикрывает глаза, это эквивалент кошачьего "я тебя люблю". Такой жест доверия и привязанности уникален для этих животных.

"Массаж" когтями. Если питомец начинает мягко мять вас лапами, не стоит раздражаться. Это проявление симпатии и напоминание о детских инстинктах.

Стремление быть рядом. Кошки, которые чувствуют к вам привязанность, будут стараться находиться поближе, даже если это просто лежание рядом на диване или желание спать в вашей постели.

Кошки действительно выражают любовь, но делают это по-своему. Обратите внимание на их поведение, и вы увидите, что они ценят ваше общество и испытывают к вам искренние чувства.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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