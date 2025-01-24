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Молодая кошка или котёнок: кого выбрать для второй кошки

1:23
Зоосфера

Домашние животные делают жизнь уютнее и счастливее, поэтому желание завести вторую кошку вполне понятно. Однако такой шаг требует подготовки, чтобы избежать серьёзных проблем. Перед тем как впустить в дом второго пушистого друга, обратите внимание на несколько важных моментов.

Много котят
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Много котят

Каждой кошке нужно своё пространство

Не стоит рассчитывать, что ваши питомцы сразу подружатся и начнут делить еду, лоток или место для отдыха. Кошки очень трепетно относятся к личной территории, поэтому важно заранее подготовить отдельные зоны для нового обитателя.

У каждого питомца должен быть свой лоток и своя лежанка.

Обязательно купите для нового пушистика отдельную миску для еды. Первое время кормите животных в разных помещениях, чтобы избежать конфликтов.

Учитывайте возраст кошек

Возраст играет ключевую роль в адаптации. Если у вас дома пожилой кот, привыкший быть единственным хозяином, он может не принять нового "соседа". Молодая кошка, напротив, скорее всего, быстрее привыкнет к новому жильцу.

Чтобы минимизировать риски конфликтов, рекомендуется заводить котёнка. Он будет меньше восприниматься как угроза для взрослого питомца, что увеличивает шансы на их успешное сосуществование.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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