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Можно ли определить, больна ли кошка по состоянию её носа? Названы главные признаки

1:19
Зоосфера

Как проверить здоровье кошки, посмотрев на ее нос

При осмотре носа вашей кошки следует обратить внимание на наличие выделений. Если они есть, то они должны быть прозрачными. Если выделения пенистые, густые, желтые, зеленые или даже черные, вам, несомненно, потребуется отвезти животное к ветеринару для осмотра.

Бенгальская кошка
Фото: flickr. com by Rosana Prada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бенгальская кошка

У здоровой кошки нос влажный и холодный, но если вы заметили, что кошка подавлена, мало ест и пьет и у нее сухой и горячий нос, то это признак какого-то заболевания. Немедленно обратитесь к ветеринарному врачу.

Влага в носу кошки помогает ей обнаруживать запахи и определять, откуда они исходят. Горячий нос в сочетании с ослабленным аппетитом, снижением активности и другими симптомами должны вызывать беспокойство.

Очень холодный нос с обильными выделениями также может свидетельствовать о том, что кошка плохо себя чувствует.

Как определить, есть ли у кошки температура без градусника

У людей есть явные признаки высокой температуры, и эти же симптомы наблюдаются у кошек. Например, отсутствие аппетита, слабость или вялость, дрожь, обезвоживание или теплые на ощупь уши.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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