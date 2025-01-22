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Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков

1:59
Зоосфера

Обнаружение Prionailurus kurteni в китайской пещере Хуалундун стало сенсацией. Этот крошечный хищник, вымерший 30 000 лет назад, был меньше современных миниатюрных кошек, таких как черноногая (Felis nigripes) и цейлонская кошка (Prionailurus rubiginosus). Размеры древнего представителя семейства кошачьих оценили в 35-50 см, а возраст определили по найденному фрагменту челюсти.

Нос кошки
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нос кошки

Гиганты и малыши плейстоцена

Если поставить рядом массивных Panthera, весивших до 900 кг, и Prionailurus kurteni, их различие поразило бы каждого. Миниатюрный хищник, вероятно, был настолько мал, что мог поместиться на ладони. Эта находка проливает свет на эволюцию рода Prionailurus и ставит новые вопросы о взаимодействии древних животных с человеком.

Путь к одомашниванию

Учёные считают, что мелкие кошки могли контактировать с жителями Хуалундуна. Остатки пищи привлекали грызунов, за которыми следовали эти миниатюрные хищники. Возможно, Prionailurus kurteni стал первым видом, который люди пытались приручить. Удивительно, что на его костях нет следов обработки, что говорит о возможной симпатии людей к этим животным.

Особенности строения

Челюсть Prionailurus kurteni оказалась уникальной: её наклон зубов может свидетельствовать о связи между родами Prionailurus и Felis, к которому относятся современные домашние кошки. Это открытие подталкивает к пересмотру классификации в семействе кошачьих.

Потерянный шанс

Представьте себе этого миниатюрного хищника в роли домашнего питомца. Его малый размер и дружелюбная натура могли сделать его любимцем в человеческих семьях. Но, увы, вид остался в прошлом, оставив лишь загадочные следы для изучения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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