Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный трюк от Рогова: как носить шорты зимой?
Уют без лишних затрат: 11 способов улучшить вид из окна не выходя из дома
Можно ли заболеть от переохлаждения: ответ иммунолога
Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года
В России ввели беспошлинный ввоз картофеля
В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий
Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков

Южноамериканский тапир: возвращение уникального вида спустя 100 лет

1:53
Зоосфера

В этом году Бразилия стала свидетелем удивительного события для своей природы: спустя столетие в регионе Коста-Верде вновь появились южноамериканские тапиры — крупнейшие наземные млекопитающие Южной Америки.

Тапир
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Тапир

Этот исторический момент был зафиксирован камерами Государственного института окружающей среды (INEA) в Рио-де-Жанейро, когда в густых лесах Атлантического леса было обнаружено несколько особей тапира, включая самку с детенышем.

Событие, которое ждали более 100 лет

Оказавшись в Национальном парке Куньямбебе, созданном в 2008 году для охраны природы, тапиры стали настоящей сенсацией. В общей сложности было сделано 108 снимков и видеозаписей с участием трех животных. Это возвращение вида стало важным событием, поскольку последние упоминания о тапирах в этом регионе датируются еще 1914 годом. Причины исчезновения вида в этих местах кроются в интенсивной урбанизации и охоте, что привело к их исчезновению на протяжении многих лет.

Важность тапиров для экосистемы

Южноамериканский тапир играет важнейшую роль в экосистемах, выполняя функцию "лесного садовника". Он распространяет семена по лесу, поддерживая биоразнообразие и укрепляя экосистему. Его возвращение в Атлантический лес, который является одним из самых разнообразных, но и наиболее угрожаемых экосистем планеты, вселяет надежду на успешное сохранение этой территории и восстановление её экологии.

Это историческое событие символизирует победу природы и усилий по её охране, поднимая важные вопросы о необходимости сохранения таких уникальных видов и экосистем.

Уточнения

Тапи́ры (лат. Tapirus) — травоядные животные из отряда непарнокопытных (надсемейства тапирообразные), несколько напоминающие по облику свинью, но в отличие от неё обладающие коротким, приспособленным для хватания хоботом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Авто
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста Аудио 
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Шоу-бизнес
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова Аудио 
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать
Красота и стиль
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Последние материалы
Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года
В России ввели беспошлинный ввоз картофеля
В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
В США рассказали о плане Трампа по "запечатыванию" внешних границ страны
Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий
Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков
План побега из Украины сработал: мужчина пошёл воевать за ВСУ, чтобы сдаться в плен русским солдатам
Лайфхак для женщин, которые любят бегать по вечерам: американка тренируется с юмором
Эти продукты помогают вам оставаться энергичными весь день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.