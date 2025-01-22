Южноамериканский тапир: возвращение уникального вида спустя 100 лет

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В этом году Бразилия стала свидетелем удивительного события для своей природы: спустя столетие в регионе Коста-Верде вновь появились южноамериканские тапиры — крупнейшие наземные млекопитающие Южной Америки.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Тапир

Этот исторический момент был зафиксирован камерами Государственного института окружающей среды (INEA) в Рио-де-Жанейро, когда в густых лесах Атлантического леса было обнаружено несколько особей тапира, включая самку с детенышем.

Событие, которое ждали более 100 лет

Оказавшись в Национальном парке Куньямбебе, созданном в 2008 году для охраны природы, тапиры стали настоящей сенсацией. В общей сложности было сделано 108 снимков и видеозаписей с участием трех животных. Это возвращение вида стало важным событием, поскольку последние упоминания о тапирах в этом регионе датируются еще 1914 годом. Причины исчезновения вида в этих местах кроются в интенсивной урбанизации и охоте, что привело к их исчезновению на протяжении многих лет.

Важность тапиров для экосистемы

Южноамериканский тапир играет важнейшую роль в экосистемах, выполняя функцию "лесного садовника". Он распространяет семена по лесу, поддерживая биоразнообразие и укрепляя экосистему. Его возвращение в Атлантический лес, который является одним из самых разнообразных, но и наиболее угрожаемых экосистем планеты, вселяет надежду на успешное сохранение этой территории и восстановление её экологии.

Это историческое событие символизирует победу природы и усилий по её охране, поднимая важные вопросы о необходимости сохранения таких уникальных видов и экосистем.

Уточнения

Тапи́ры (лат. Tapirus) — травоядные животные из отряда непарнокопытных (надсемейства тапирообразные), несколько напоминающие по облику свинью, но в отличие от неё обладающие коротким, приспособленным для хватания хоботом.

