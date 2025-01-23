Косоглазие у кошек: милый дефект или сигнал о проблемах со здоровьем

Косоглазие у кошек — это отклонение глазного яблока, при котором глаза смотрят в разные стороны или сходятся к носу. Это состояние может быть как врождённой особенностью, не влияющей на качество жизни, так и симптомом серьёзных заболеваний, требующих лечения.
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Кошка
Основные факты о косоглазии у кошек
Что такое косоглазие
Нарушение координации движений глаз, вызванное проблемами с мышцами, нервами или мозгом.
Может быть врождённым или приобретённым.
Какие кошки склонны к косоглазию
Чаще встречается у породистых кошек, таких как сиамские, гималайские и персидские.
У сиамских кошек косоглазие часто связано с анатомическими особенностями.
Причины косоглазия
Врождённые: генетическая предрасположенность, аномалии развития глазных мышц.
Косоглазие у кошек может быть как милой врождённой чертой, так и сигналом о проблемах со здоровьем. Внимательное отношение к состоянию питомца, своевременная диагностика и правильный уход помогут обеспечить кошке долгую и комфортную жизнь.
Уточнения
Косогла́зие (страби́зм, от др.-греч. στρᾰβής - кривой, или гетеротропи́я, от др.-греч. ἕτερος - другой + др.-греч. τροπή, τροπά - поворот) — отклонение зрительных осей от направления на рассматриваемый объект, при котором нарушается скоординированная работа глаз и затрудняется фиксация обоих глаз на объекте зрения.