Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простое средство против мучнистой росы из вашей кухни
Национальная нефтегазовая корпорация Кувейта подтвердила крупные находки на шельфе Персидского залива
Откуда такие неудержимые цены? Почему Lada Granta дорожает каждый год
Как недосыпание провоцирует тягу к калорийной еде: важный секрет здоровья
Тяга к сладкому: как отличить потребность от привычки
Собачьи секреты: почему питомец носит еду по дому
Удивительный способ борьбы с налётом в унитазе, который работает
Шокирующий факт: 90% людей не знают, как правильно выбрать фитнес-тренера
Где посадить розы в саду? Выбирайте эти места, и розы порадуют вас шикарным цветением

Кошка разворачивается попой к хозяину: поведенческая разгадка

2:37
Зоосфера

Почему кошка поворачивается попой к лицу хозяина? Этот жест кажется странным, но на самом деле он полон глубокого смысла. Кошки, известные своим загадочным поведением, таким образом выражают чувства, которые не всегда очевидны на первый взгляд.

Толстая кошка
Фото: Wikipedia by Pleaseappreciatemycat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Толстая кошка

Доверие и чувство безопасности

Для кошек безопасность имеет первостепенное значение. В дикой природе животные никогда не повернутся спиной к тому, кому не доверяют. Если ваша кошка разворачивается к вам задом, это знак исключительного доверия. Так она показывает, что считает вас другом и не боится никакой угрозы.

Кошачьи жесты доверия можно сравнить с моментами, когда питомец ложится на спину, обнажая живот — самую уязвимую часть тела. Подобное поведение встречается только у тех животных, которые полностью уверены в вашей доброжелательности.

Запахи — язык кошачьего общения

Для кошек запахи играют роль первостепенного средства коммуникации. Когда питомец подставляет свою заднюю часть, он предлагает вам "поздороваться" так, как это делают его сородичи.

Эксперт по поведению животных Микель Дельгадо объясняет:

"Для кошек это естественно — нюхать друг друга под хвостом, чтобы идентифицировать личность. Когда кошка так ведёт себя с хозяином, она проявляет открытую дружелюбность и привязанность".

Симпатия и привязанность

Поворачиваясь попой к хозяину, кошка демонстрирует свою привязанность. Такой жест — один из способов сказать: "Я доверяю тебе и считаю своим другом". Это поведение стоит воспринимать как комплимент, а не странность.

Как реагировать на такое поведение

Если ваш питомец регулярно поворачивается к вам задней частью, важно правильно реагировать:

  • Проявляйте терпение: это естественное поведение, которое нельзя воспринимать как что-то негативное.
  • Поддерживайте связь: ласково гладьте кошку, разговаривайте с ней мягким голосом. Это укрепит доверие.
  • Не отпугивайте питомца: резкие действия могут разрушить связь и заставить кошку чувствовать себя некомфортно.

Заключение

Кошачьи привычки порой могут казаться странными, но за каждой из них скрывается особый смысл. Когда ваш питомец разворачивается к вам спиной, это его способ выразить доверие, дружелюбие и привязанность. Понимание подобных нюансов позволяет наладить более тесную связь с животным и лучше понять его язык.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Домашние животные
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака Аудио 
Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет
Экономика и бизнес
Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет Аудио 
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян
Экономика и бизнес
В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян Аудио 
Популярное
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум

На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?

Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Последние материалы
Тяга к сладкому: как отличить потребность от привычки
Собачьи секреты: почему питомец носит еду по дому
Удивительный способ борьбы с налётом в унитазе, который работает
Шокирующий факт: 90% людей не знают, как правильно выбрать фитнес-тренера
Где посадить розы в саду? Выбирайте эти места, и розы порадуют вас шикарным цветением
Как инновации в материалах изменят наше будущее
Как занять целый ряд в самолёте: секретный лайфхак
Секрет идеального макияжа: зачем использовать базу и как её подобрать
Как организм сообщает, что работа вам не подходит: ключевые сигналы
Этот секретный ингредиент улучшит вкус ваших сырников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.