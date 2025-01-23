Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отсутствие овощей и фруктов влияет на ваше здоровье?
Секрет богатого урожая томатов: вот что добавить в лунку при пересадке
Неужели так просто: вот как накачать огромные бицепсы за месяц
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2025 году
Топ-10 вкуснейших десертов с заварным кремом
FNS: иностранцы скупают экстрим-туры со стрельбой в зоне СВО на Украине
Этот рецепт тыквы с чесноком удивит даже самых привередливых едоков
Большие счета за отопление? Как их уменьшить в разы
Главная ошибка туристов в Риме: проверьте себя

Пол котёнка: как быстро отличить мальчика от девочки

2:41
Зоосфера

Определение пола котёнка может показаться сложной задачей для новичков, но на самом деле это вполне реально сделать дома, зная несколько ключевых признаков. Узнать, кот перед вами или кошка, важно не только для выбора имени, но и для правильного ухода за питомцем.

Котенок
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Котенок

Почему важно знать пол котёнка

  • Выбор имени: пол помогает подобрать подходящее имя, отражающее индивидуальность питомца.
  • Уход и здоровье: половые различия влияют на особенности ухода, особенно если планируется стерилизация или кастрация.
  • Адаптация в семье: знание пола облегчает взаимодействие с другими питомцами в доме, ведь их поведение и реакции могут различаться.

Когда можно определить пол

Пол можно определить уже с первых дней жизни, но лучше подождать, пока котёнку исполнится 3-4 недели. В этом возрасте половые признаки становятся более заметными, а сам процесс осмотра — проще.

Интересный факт: у длинношёрстных пород, таких как мейн-куны, определить пол сложнее из-за густой шерсти.

Способы определения пола

Визуальный осмотр

  • Коты: Расстояние между анусом и гениталиями больше, чем у кошек, область напоминает символ ":". Часто можно заметить небольшие уплотнения — это будущие семенники.
  • Кошки: Анус и вульва расположены ближе друг к другу, форма напоминает перевёрнутую букву "i".

Пальпация

Этот метод подходит для котят старше двух месяцев. Проведите пальцами по области между анусом и гениталиями:

  • У котов прощупываются небольшие уплотнения, похожие на горошины.
  • У кошек поверхность остаётся гладкой.

Ошибки, которых следует избегать

  • Грязные руки: это может привести к инфекции у котёнка.
  • Переохлаждение: осматривайте малыша в тепле.
  • Тревога: не беспокойте котёнка во время сна или кормления.
  • Грубость: все действия должны быть максимально мягкими.

Если определить пол не удалось

Если вы всё же затрудняетесь определить пол, обратитесь к ветеринару. Специалист проведёт осмотр быстро и без лишнего стресса для питомца. Также можно подождать, пока котёнок подрастёт: к 3-4 месяцам различия становятся более заметными.

Выводы

Определение пола котёнка требует деликатности и внимания. Главное — не забывать, что независимо от пола, питомец нуждается в вашей любви и заботе. Помните: счастливый котёнок — это здоровый и любимый друг.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей
Авто
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей Аудио 
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Экономика и бизнес
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе Аудио 
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Шоу-бизнес
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки Аудио 
Популярное
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум

На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?

Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Сводка с фронта: конфликт на Украине урегулирует не Трамп, а ВС РФ, ВСУ устроили сафари в Курской области Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Последние материалы
Как отсутствие овощей и фруктов влияет на ваше здоровье?
Секрет богатого урожая томатов: вот что добавить в лунку при пересадке
Пол котёнка: как быстро отличить мальчика от девочки
Неужели так просто: вот как накачать огромные бицепсы за месяц
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2025 году
Топ-10 вкуснейших десертов с заварным кремом
FNS: иностранцы скупают экстрим-туры со стрельбой в зоне СВО на Украине
Этот рецепт тыквы с чесноком удивит даже самых привередливых едоков
Большие счета за отопление? Как их уменьшить в разы
Главная ошибка туристов в Риме: проверьте себя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.