Бездомная собака принесла своего умирающего щенка в ветклинику

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Материнский инстинкт и вера в людей помогли спасти жизнь. В Турции в ветеринарную клинику пришла бездомная собака, держа в зубах щенка. Врач, который открыл дверь, увидел, что сердце принесённого заботливой мамой малыша почти не билось, и отнёс его в реанимацию.

Фото: Канала t.me/pitomcy_vetandlife by Скриншот видео канала t.me/pitomcy_vetandlife, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Собака-мать последовала за ними и оставалась рядом со своим детёнышем, пока ему оказывали помощь. К счастью, щенка удалось спасти.

Любопытно, что несколькими днями ранее в эту же клинику принесли с улицы другого щенка этой собаки, думая, что он единственный в помёте.

Теперь оба малыша вместе с матерью находятся под наблюдением ветеринаров.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



