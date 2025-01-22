Бездомная собака принесла своего умирающего щенка в ветклинику

Материнский инстинкт и вера в людей помогли спасти жизнь. В Турции в ветеринарную клинику пришла бездомная собака, держа в зубах щенка. Врач, который открыл дверь, увидел, что сердце принесённого заботливой мамой малыша почти не билось, и отнёс его в реанимацию.
Собака-мать последовала за ними и оставалась рядом со своим детёнышем, пока ему оказывали помощь. К счастью, щенка удалось спасти.
Любопытно, что несколькими днями ранее в эту же клинику принесли с улицы другого щенка этой собаки, думая, что он единственный в помёте.
Теперь оба малыша вместе с матерью находятся под наблюдением ветеринаров.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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