Условия перевозки домашних животных на соседнем кресле в самолёте

Авиакомпания Nordwind сообщила о нововведении в сфере перевозок домашних животных. У путешествующих владельцев появилась возможность перевозить питомцев на соседнем кресле.
Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо приобрести два билета и оплатить соответствующий тариф. Стоимость перевозки зависит от выбранного пассажиром тарифа. Например, при покупке билета по тарифу "Оптимум" (с багажом) для питомца оформляется такой же билет, только без багажа и ручной клади.
На соседнем кресле можно перевозить следующих домашних животных:
— собаку;
— кошку;
— птицу;
— мини-кролика;
— ежа;
— хорька.
Питомец должен находиться в специальной переноске, клетке или контейнере, размеры которого не превышают 55x40x40 см (длина х ширина х высота). Вес конструкции вместе с животным не должен превышать 20 кг.
Перевозка домашних животных в салоне самолёта — это возможность, которую предоставляют многие авиакомпании. Например, на рейсах "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия" вы тоже можете взять с собой своего питомца, разместив его на соседнем кресле.
Условия перевозки:
— Пассажир имеет право на перевозку одного контейнера с животным в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес.
— Общий вес контейнера и животного не должен превышать 15 кг.
— Переноска должна быть удобной для животного, позволяя ему вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя.
— Переноска должна иметь специальную ручку или петлю для надежного крепления ремнём безопасности.
— Контейнер можно размещать только на креслах у иллюминатора.
— На протяжении всего полёта питомец должен оставаться в переноске.
— Заказать услугу можно не позднее, чем за 36 часов до вылета.
Регистрация на рейс с таким багажом осуществляется на стойке в аэропорту. Оплата за дополнительное место взимается по тарифу, действующему для взрослых пассажиров.
Перед каждым полётом рекомендуется уточнять правила, установленные перевозчиком для конкретного рейса.
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