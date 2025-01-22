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Условия перевозки домашних животных на соседнем кресле в самолёте

2:17
Зоосфера

Авиакомпания Nordwind сообщила о нововведении в сфере перевозок домашних животных. У путешествующих владельцев появилась возможность перевозить питомцев на соседнем кресле.

Кошка
Фото: YouTube канал uchitel.govorit by Скриншот видео YouTube канала uchitel.govorit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо приобрести два билета и оплатить соответствующий тариф. Стоимость перевозки зависит от выбранного пассажиром тарифа. Например, при покупке билета по тарифу "Оптимум" (с багажом) для питомца оформляется такой же билет, только без багажа и ручной клади.

На соседнем кресле можно перевозить следующих домашних животных:

— собаку;

— кошку;

— птицу;

— мини-кролика;

— ежа;

— хорька.

Питомец должен находиться в специальной переноске, клетке или контейнере, размеры которого не превышают 55x40x40 см (длина х ширина х высота). Вес конструкции вместе с животным не должен превышать 20 кг.

Перевозка домашних животных в салоне самолёта — это возможность, которую предоставляют многие авиакомпании. Например, на рейсах "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия" вы тоже можете взять с собой своего питомца, разместив его на соседнем кресле.

Условия перевозки:

— Пассажир имеет право на перевозку одного контейнера с животным в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес.

— Общий вес контейнера и животного не должен превышать 15 кг.

— Переноска должна быть удобной для животного, позволяя ему вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя.

— Переноска должна иметь специальную ручку или петлю для надежного крепления ремнём безопасности.

— Контейнер можно размещать только на креслах у иллюминатора.

— На протяжении всего полёта питомец должен оставаться в переноске.

— Заказать услугу можно не позднее, чем за 36 часов до вылета.

Регистрация на рейс с таким багажом осуществляется на стойке в аэропорту. Оплата за дополнительное место взимается по тарифу, действующему для взрослых пассажиров.

Перед каждым полётом рекомендуется уточнять правила, установленные перевозчиком для конкретного рейса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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