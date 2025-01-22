В воде не тонет: удивительная ящерица, летающая над водной гладью обитает в Южной Америке

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Шлемоносный василиск — это изящная ящерица, способная стремительно скользить по воде. Словно конькобежец она отталкивается от поверхности мощными задними лапами и с лёгкостью преодолевает водные преграды, развивая скорость до 1,6 метра в секунду!

Фото: YouTube канал Wild Nature by Скриншот видео YouTube канала Wild Nature, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шлемоносный василиск

Это потрясающее создание, словно миниатюрный динозавр, при ощущении опасности встает на задние лапы и стрелой бросается вперёд, оставляя за собой след из брызг. Длинные пальцы на задних лапах служат своеобразными короткими ластами, позволяя василиску плавно перемещаться по водной глади, совершая серию мощных прыжков и виртуозно держаться на плаву.

Вес ящерицы, частота движений её лап и невероятное чувство равновесия играют важную роль в этом необычном способе передвижения, при котором сильно раскачиваясь из стороны в сторону, и с непостижимой ловкостью василиск сохраняет устойчивость. Малейшее неосторожное движение может привести к падению, но ящерка мчит рассекая воду, словно крошечный катер.

Шлемоносные василиски обитают в Центральной и Южной Америке, от Коста-Рики до Венесуэлы и питаются насекомыми, цветками растений и мелкими позвоночными.

Уточнения

Шлемоносный василиск или обыкновенный василиск (лат. Basiliscus basiliscus) — вид ящериц из рода василисков.

